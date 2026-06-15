Grand clou du spectacle du State of Play de ce 2 juin 2026, God of War Laufey a autant impressionné par sa mise en scène, des combats spectaculaires et les possibilités qu'il offre pour étendre le lore de la franchise qu'il a interloqué, notamment s'agissant d'un certain cube qui a fait couler beaucoup d'encre. Quoi qu'il en soit, il s'agit définitivement d'une exclusivité PS5 majeure à venir, bien que sa présentation se concluait sans date ni fenêtre de sortie précise. C'est via un récent leak qu'on a peut-être un premier élément de réponse à ce propos.

Une fenêtre de sortie cubique pas si lointaine que ça pour God of War Laufey ?

Si la PS5 va accueillir ce 15 septembre 2026 sa prochaine grosse exclusivité en la personne de Marvel's Wolverine, les prochaines à venir comme God of War Laufey de Santa Monica ou encore Intergalactic The Heretic Prophet de Naughty Dog seraient quant à eux encore « en développement », sans plus d'information officielle. Un peu moins de deux semaines après sa présentation, le prochain jeu dans l'univers de Kratos a toutefois refait parler de lui à ce propos par l'entremise du généralement bien informé NateTheHate.

Sur X.com, celui-ci a en effet indiqué que God of War Laufey devrait sortir dans le courant de l'année prochaine, voire même « dans la première moitié de 2027, de ce que j'ai entendu récemment. Ça pourrait changer mais c'était le plan à un moment ». Pour appuyer son propos, Jason Schreier de chez Bloomberg a partagé des sons de cloche similaires, indiquant que la sortie de God of War Laufey n'était pas « éloignée de plusieurs années et que les fans ne devraient pas trop s'inquiéter de l'absence d'annonce d'une fenêtre de lancement ».

Il convient cependant d'attendre des nouvelles officielles de la part de Santa Monica et de Sony pour en avoir le cœur net. Il serait cependant logique que God of War Laufey sorte bien courant 2027, sans quoi la PS5 n'aurait plus d'exclusivité majeure avant un très long moment après le prochain jeu d'Insomniac en septembre de cette année. Cela signifierait donc que l'année à venir promet encore d'être particulièrement riche en titres majeurs, mais de préférence avec un calendrier plus aéré que ce qui nous attend dans les prochains mois en raison de la sortie hautement radioactive d'un certain GTA 6 le 19 novembre 2026.

Source : NateTheHate sur X.com