Après son annonce au State of Play, le monde de God of War Laufey commence se dévoiler. Cette fois, c'est une personnalité star de la licence qui en parle.

Le final du State of Play de juin a été spectaculaire. Santa Monica Studio s'est emparé de la conférence pour une présentation au long cours de sa nouvelle production. En l'occurrence, il s'agit d'un spin-of de sa licence mythique God of War. Centré sur le personnage de Faye, il nous transportera dans un nouveau monde où la regrettée femme de Kratos va faire des rencontres atypiques. Cory Barlog apporte quelques explications.

Les dieux vous en feront voir de toutes les couleurs dans God of War Laufey

Directeur créatif à Santa Monica, Cory Barlog encadre le développement de God of War Laufey après avoir dirigé le reboot et sa suite. Et il a des choses à dire sur ce nouvel épisode qui marque un changement de taille par rapport à tout ce que nous avons connu dans la franchise jusqu'alors, et ce, à plus d'un titre. Si les premières réactions autour de l'annonce se sont essentiellement concentrées sur le fait d'incarner cette fois un autre héros que Kratos – à savoir feu sa femme, Faye –, mais aussi l'intervention de dieux de diverses mythologies.

C'est sur ce dernier point que Barlog est revenu au cours d'une interview au micro de nos confrères d'IGN. Et le directeur créatif n'y va pas par quatre chemin quand il s'agit de les qualifier. En cinq mots : « Ce sont tous des c*onnards ». Puis, de s'expliquer : « Tous les dieux, quelle que soit la mythologie, ont une relation désastreuse à la notion de pouvoir et en font un usage abusif ». Il va jusqu'à comparer les divinités de God of War Laufey à « une bande de milliardaires sur une île » qui va vite déchanter lorsque qu'il va être question qu'ils « se battent tous les uns contre les autres ».

Et pour cause, Cory Barlog rappelle que God of War Laufey se déroule dans ce qu'il appelle l'“Everywhen”, ce qu'on pourrait pour l'instant traduire par l'« En-tout-temps » et qui correspond finalement à l'Empyrée, soit l'au-delà des dieux. Or, comme le développeur l'explique, « ils vont tous développer cet étrange sentiment conflictuel en se retrouvant enfermés dans une prison ». Pour l'heure, le trailer nous a seulement présentés Sekhmet, la déesse égyptienne de la guerre et de la guérison, et Begtsé, dieu de la guerre tibétain, et tous deux ne sont pas ravis à la vue de Faye. On peut donc s'attendre à de nouveaux affrontements dantesques dans cet épisode qui s'annonce aussi épique que violent.

© SIE / Santa Monica Studio.