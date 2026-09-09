Attendu pour l’année prochaine, God of War Laufey doit déjà convaincre une frange de joueurs sceptiques à cause de son héroïne. Mais Kratos leur promet que le jeu sera un « banger ».

Depuis l’annonce de God of War Laufey, une certaine frange de joueurs conteste le changement, pourtant temporaire, de protagoniste. Kratos laissera en effet cette fois la vedette à sa seconde épouse, Faye, le temps d’un jeu qui servira à amorcer la suite, selon les propos de Cory Barlog, directeur de la licence. Puisque dans le folklore de ces « fans » là une héroïne ne pourra jamais prétendre à offrir un gameplay aussi satisfaisant que les gros muscles de Kratos qu’ils apprécient tant, God of War Laufey partait perdant pour ces joueurs. Christopher Judge, Kratos en personne, est venu donner son avis sur le jeu.

Surprise, Kratos n'a que du bien à dire de God of War Laufey

Lors de la Fan Expo Canada, l’acteur, comme à son habitude, n’a pas caché son enthousiasme pour le projet dans lequel il prêtera sa voix à Kratos. « C’est un banger », a-t-il déclaré sans détour avant d’ajouter « Les gens vont être époustouflés. » Christopher Judge a toujours été particulièrement passionné par les jeux sur lesquels il travaille, mais il a rarement été pris en défaut lorsqu’il s’agissait de sur-vendre ses projets. Ses mots sont d’ailleurs tout aussi enthousiastes concernant Jessica Woll, qui reprendra elle aussi son rôle dans God of War Laufey. « Elle est tellement aimée dans plein de fandoms et franchement, elle assure. Elle assure vraiment », explique-t-il.

De True Blood à Daredevil en passant par la communauté du JDR, Woll s’est en effet taillé une jolie réputation dans la sphère geek. En 2018, elle avait déjà prêté ses traits et sa voix à Faye dans God of War, avant de reprendre son rôle dans Ragnarok. God of War Laufey sera en revanche la première fois où le personnage sera jouable. En gameplay, ce changement de protagoniste se traduira par davantage d’agilité, des mouvements plus acrobatiques et une plus grande mobilité que le dieu de la Guerre.

L'actrice elle-même avait finalement bien résumé cette différence : « Kratos est fantastique parce qu’il frappe fort […] mais Faye est tout aussi forte et bonne guerrière. » Reste désormais à convaincre les joueurs qui semblent plus préoccupés par le genre des héros que l’histoire et le gameplay d’un jeu. Woll voulait laisser parler God of War Laufey et avec les derniers propos de Christopher Judge les attentes risquent encore de grimper. Pour rappel, l’exclusivité PS5 est attendue pour le 16 février 2027.

Source : Christopher Judge via Collider