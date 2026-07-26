Santa Monica Studio et PlayStation ont annoncé la date de sortie officielle de God of War Laufey, et ont annoncé au passage le prochain jeu de la licence.

A l’occasion de la San Diego Comic-Con 2026, Santa Monica Studio a sorti le grand jeu. Le studio californien y a en effet fait deux annonces particulièrement attendues des fans de la franchise. La date de sortie de God of War Laufey est calée à février 2027 et l’avenir de la saga sera bien placé sous le signe de Kratos et ses muscles saillants, qui manquaient déjà à certains.

Alors que PlayStation enchaîne les déboires, le constructeur a profité de la SDCC 2026 pour mettre en avant deux de ses prochaines sorties majeures, Marvel’s Wolverine et God of War Laufey. Lors du panel consacré à la licence, Cory Barlog et les équipes de Santa Monica Studio ont ainsi annoncé que l'exclusivité PS5 sera disponible dès le 16 février 2027, venant remplir un calendrier déjà bien étoffé. Pour mémoire, ce spin-off mettra en scène Faye, la défunte épouse de Kratos, dans une aventure prenant place après sa mort. Réveillée dans l’Everywhen, l’au-delà des dieux, elle devra tout faire pour mener à bien ses plans pour protéger Kratos et Atreus, tout en cherchant un moyen de les rejoindre.

Avec ce jeu God of War sans le Fantôme de Sparte en vedette, Santa Monica Studio entend surtout élargir l’univers de la licence, pour mieux amorcer la suite. « Tout ce que nous faisons dans le jeu avec Faye s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait précédemment et prépare le terrain pour la suite », a expliqué Cory Barlog pendant ce panel. Le directeur créatif de la saga veut ainsi explorer « un univers plus vaste et étendu, avec des personnages inattendus. Tout dans le jeu converge vers quelque chose d’extraordinaire. »

© SIE / Santa Monica Studio.

Un nouveau jeu avec Kratos déjà confirmé

Et face aux levées de boucliers, teintées de misogynie, habituelles, le studio a tenu à lever définitivement toute ambiguïté sur la direction prise par la saga. Un nouveau God of War avec Kratos est officiellement en développement. Aucune fenêtre de sortie n’a été évidemment été communiquée, mais Santa Monica Studio précise qu’il fera suite à GOW Laufey, les deux jeux étant intimement liés sur le plan narratif.

« Même si c'est quelque chose de différent, Faye s'inscrit tout de même dans la vaste fresque de ce que nous voulons vraiment explorer. Il y aura toujours des jeux mettant en scène Kratos. ». Pour Ariel Lawrence, directrice de God of War Laufey, il est même « impossible de ne pas raconter des histoires sur ce colosse ». Rappelons au passage que l’avenir de la licence passera également par un remake du premier God of War, annoncé plus tôt dans l’année, et une série Prime Video, dont le tournage a été interrompu récemment suite à la blessure de Ryan Hurst, son Kratos, contraint d’être remplacé.

Source : Santa Monica Studio