Le changement de héros opéré dans God of War Laufey s’impose peut-être comme une surprise pour les joueurs, mais il s’agissait en fait d’un plan de longue date pour Santa Monica Studio.

De toutes les annonces auxquelles nous avons eu droit au cours de la semaine passée, celle de God of War Laufey reste sans aucun doute l’une de celles ayant suscité le plus de réactions jusqu’à présent. Qu’elles soient positives ou négatives, le nouveau titre de Santa Monica Studio ne laisse personne indifférent, et fait notamment beaucoup parler pour son changement de protagoniste. Un changement qui, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe pour les créateurs de la franchise.

L’histoire de God of War Laufey était écrite depuis longtemps

En effet, au détour d’une interview pour GameSpot, Ariel Lawrence, réalisatrice de ce futur God of War Laufey, a révélé qu’il s’agissait en réalité d’un projet qui trottait dans la tête de Cory Barlog depuis bientôt dix ans maintenant. « [Il a toujours su à quel point Faye était importante pour la prochaine étape de l’évolution narrative de [la série] », a-t-elle déclaré auprès du média. En sachant que, pour ceux qui l’ignorent, Barlog est le réalisateur du soft-reboot opéré en 2018, et donc le véritable instigateur de la saga nordique.

D’ailleurs, l’héroïne de God of War Laufey était tellement importante aux yeux de ce dernier qu’il a forcément pris son casting très au sérieux. « Il y tenait vraiment beaucoup », explique Lawrence. « Je suis presque sûr que Cory lui en a parlé pendant le développement de Ragnarök ». God of War Ragnarök étant, effectivement, le premier opus dans lequel le personnage apparaît réellement sous les traits de l’actrice Deborah Ann Woll, que l’on retrouvera à l’affiche de God of War Laufey. « Elle m’a dit : ‘J’ai dû garder ça secret pendant… Je ne sais pas, 8 ou 10 ans à ce stade ».

Voilà qui confirme donc que, contrairement à ce que certains prétendent depuis l’annonce du jeu, Santa Monica sait parfaitement où il se rend avec la franchise, et semble même avoir plus de coups d’avance qu’on ne l’imagine. Cela étant, que les plus déçus se rassurent : l’arrivée de Faye en tant que nouveau personnage principal dans God of War Laufey ne signifie pas pour autant que le studio compte mettre Kratos sur la touche. « Nous ne pouvons pas ne pas raconter d’histoires à propos de ce grand gaillard », a déjà confirmé Lawrence.

© SIE / Santa Monica Studio

Rendez-vous prochainement pour plus d’informations

Et en attendant que ces fameuses histoires, quelles qu’elles soient, puissent enfin voir le jour, Santa Monica nous donne rendez-vous « bientôt » pour la sortie de God of War Laufey en exclusivité sur PS5, à une date qui reste pour l’heure à déterminer. Il se murmure toutefois que la sortie du jeu pourrait être bien plus proche qu’on ne l’imagine, avec un lancement à l’horizon 2027. Ce qui, le cas échéant, signifie que nous ne devrions pas avoir à attendre bien longtemps avant de réentendre parler des prometteuses aventures de Faye.

Source : GameSpot