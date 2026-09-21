Quelques jours auparavant, Bruce Straley, ancien co-directeur de The Last of Us et Uncharted 4 a partagé son avis sur les jeux AAA les qualifiant de « barbants », pour une grande partie. « On a l’impression qu’il n’y a plus aucune opportunité pour apporter des idées nouvelles et innovantes », avait-il notamment déclaré. Pour lui, ils sont davantage devenus des vitrines techniques qui manquent d'étincelles créatives. Pour illustrer son propos, il avait notamment partagé son ressenti à l’annonce de God of War Laufey. Aujourd’hui, l’ancien vétéran de Naughty Dog présente publiquement ses excuses à l’équipe derrière l’exclusivité PlayStation et s’explique.

Le co-directeur de The Last of Us s'excuse

Lors d’une interview accordée à Edge, dans laquelle il expliquait trouver le développement AAA et notamment les contraintes imposées par les financiers « barbants », le vétéran avait alors glissé au sujet de God of War Laufey : « Je regarde ce jeu et chaque pixel est époustouflant. Le travail remarquable et le savoir-faire qui ont été mis dans chaque plan… J’ai fait ce genre de jeu et ça continue de m’épater. Mais quand je regarde concrètement ce qu’on fait dans le jeu, ça ne m’emballe pas. Et ça n’a rien contre l’équipe de God of War. » Des propos qui ont rapidement fait le tour de la Toile, bien qu’il avait précisé qu’il ne visait pas directement les équipes de Santa Monica Studio. Mais comme toujours avec Internet, ses propos ont été déformés dans tous les sens pour créer une fausse polémique.

« Je tiens à m’excuser auprès de l’équipe de God of War Laufey pour vous avoir tous entraînés dans cette polémique inopportune et inutile. », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux le 18 septembre 2026. Il estime en effet que citer directement le jeu a permis à sa réflexion d’être sortie de son contexte. Il ne renie cependant pas le fond de son analyse. « Je crains que nos joueurs en aient marre de jouer avec les mêmes verbes depuis 20 ans », précise-t-il. Pour illustrer son propos, il cite cette fois plusieurs productions qui, selon lui, avaient cherché à faire évoluer la formule AAA comme Half-Life 2, Uncharted 2, Bioshock, Gears of War ou encore The Last of Us. « Chacun donnait l'impression d'essayer de créer une nouvelle expérience au sein des AAA. »

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Un problème plus large que God of War Laufey

Le problème qui, selon lui, touche God of War Laufey et les autres productions blockbuster du jeu vidéo, est plus large. « Ce n’est pas de la faute de l’équipe. Il y a un manque de direction de qualité, d’orientation claire et de conviction de la part des dirigeants, chargés de la gestion des finances ». Le coût exponentiel des développements appelle en effet à plus de prudence et les cadres veulent au maximum de la rentabilité et de la sécurité et cela passe trop souvent par la chasse au prochain Fortnite. Si le fond est inattaquable, Straley tenait à s’excuser sur la forme : « En essayant d'avoir une conversation importante, j'ai mis les pieds dans le plat en parlant de God of War Laufey et c'est là que j'ai commis une erreur. »

Source : Bruce Straley via X