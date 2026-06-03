Après avoir fait l’objet de multiples rumeurs ces derniers mois, le nouveau God of War de Santa Monica a été officialisé à l’occasion du State of Play de ce soir, et il va surprendre.

À la sortie de God of War Ragnarök, qui mettait officiellement fin à l’arc nordique de l’histoire de Kratos, une grande question s’est très vite posée auprès des fans : cela signait-il aussi la fin, au moins temporairement, de la licence pour Santa Monica Studio ? Il est aujourd’hui plus que jamais clair que la réponse est non. Et pour cause : après le shadow-drop de Sons of Sparta et l’annonce de la Trilogy Remake au State of Play de février, l’heure est aujourd’hui venue pour le studio d’officialiser un tout nouveau projet dans l’univers de la franchise.

Le spin-off de God of War enfin officialisé au State of Play

Comme évoqué par de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois maintenant, la conférence PlayStation de ce soir fut en effet l’occasion pour Cory Barlog, réalisateur de God of War 2 et God of War (2018), de dévoiler sa nouvelle production aux yeux du monde : God of War Laufey. Et comme l’indiquaient les leaks à son sujet, il s’agira alors d’un spin-off à la saga nordique, qui nous placera cette fois-ci aux commandes de la mystérieuse Faye, femme de Kratos et mère d’Atreus décédée peu avant les événements du premier jeu.

Pour Santa Monica, ce nouveau titre sera ainsi non seulement une opportunité inédite d’explorer plus en profondeur le lore de la saga, mais aussi de s’essayer à une nouvelle approche dans ses mécaniques de jeu. Car comme révélé durant la longue présentation du State of Play, qui aura duré près de 20 minutes, ce spin-off renouera plus que jamais avec les racines beat'em all de la série via des combats à la fois nerveux, plus aériens et dynamiques ; sans pour autant délaisser l'orientation plus action-aventure des derniers volets.

Outre la beauté des visuels, sublimés par une direction artistique toujours aussi soignée, God of War Laufey témoigne également de tout le savoir-faire de Santa Monica en termes de réalisation et de mise en scène, avec notamment le retour du fameux plan-séquence. Et au vu du changement d'univers qui semble s'opérer dans ce spin-off, cela nous promet d'ores et déjà de nouvelles aventures aussi épiques que mémorables. Même sans Kratos à la barre. Reste juste à savoir quand le titre sortira, le State of Play s'étant conclu sur un simple « à venir sur PS5 ».

Source : Santa Monica Studio