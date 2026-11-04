Les deux derniers mois de l’année 2026 seront peut-être assez calmes en termes de nouvelles sorties grâce à GTA 6, mais une chose est sûre : le début d’année 2027 s’annonce déjà on ne peut plus chargé. De Marvel Ravenous à Fable, en passant par Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Until Dawn 2 ou encore Persona 4 Revival, on n’aura assurément pas le temps de s’ennuyer. Mais pour ceux qui espéraient pouvoir se lancer dans God of War Laufey sur PS5, nous avons une mauvaise nouvelle : le jeu est finalement reporté.

God of War Laufey reporte sa sortie sur PS5, quand sortira-t-il ?

En effet, après plusieurs semaines de silence, Santa Monica Studio vient tout juste de poster un nouveau message sur ses réseaux sociaux pour informer les joueurs de sa décision de ne plus sortir son prochain titre le 16 février 2027 comme annoncé initialement. « Depuis la révélation de God of War Laufey en juin, nous sommes profondément reconnaissants de voir un tel enthousiasme autour du périple de Faye à travers l’Everywhen », nous dit-on notamment.

« Nous ne tenons pas pour acquise la confiance placée dans le studio pour créer une expérience extraordinaire, digne de la passion et du dévouement de nos fans ». C’est pourquoi il a finalement été décidé de décaler la sortie du jeu au 20 mai 2027 sur PS5, de sorte à permettre au studio de « mettre à profit chaque instant pour apporter les dernières touches et pousser le jeu au maximum de son potentiel ».

Les joueurs réagissent à l’annonce du report

« Au nom de toute l’équipe, merci pour votre patience. Nous reviendrons très bientôt avec de nouvelles informations ! », conclut alors le communiqué des créateurs de God of War Laufey, qui a naturellement donné lieu à un déchaînement de réactions sur les réseaux sociaux. « Ça nous brise le cœur qu’il y ait du retard, mais on est content d’avoir le temps de jouer aux cent autres jeux qui sortent en février », écrit par exemple un internaute. « Prenez votre temps ».

« Prenez autant de temps qu’il vous faut. Mon cœur brisé finira sans doute par guérir », affirme un autre de son côté, tandis qu’un troisième en a profité pour ressortir la célèbre citation de Shigeru Miyamoto affirmant « qu’un jeu reporté peut éventuellement être bon, alors qu’un jeu rushé restera éternellement mauvais ». En attendant, le rendez-vous pour God of War Laufey est donc désormais pris pour le 20 mai 2027.

Source : Santa Monica Studio