Pour God of War, c’est un nouveau chapitre qui s’apprête à débuter. En effet, nous l’avons appris à l’occasion du dernier State of Play : après avoir mis un terme à l’arc nordique de l’histoire de Kratos, Santa Monica Studio va désormais s’intéresser au personnage de Faye, sa défunte femme, au travers d’un nouvel opus baptisé God of War Laufey. Et si la présentation de la conférence PS5 en aura séduit plus d’un, il est clair que David Jaffe n’en fait pas partie. Car cette fois encore, le créateur original de la franchise n’a pas eu sa langue dans sa poche.

Le créateur de God of War réagit à l’annonce du nouvel opus

C’est que cela commence à devenir une habitude pour le réalisateur du premier opus, qui se construit depuis quelques années une image peu flatteuse auprès des fans de la saga à laquelle il a pourtant donné ses lettres de noblesse. Loin de porter l’humanisation de Kratos mise en place par Cory Barlog avec God of War (2018) dans son cœur, Jaffe a par exemple beaucoup fait réagir en qualifiant le récent Sons of Sparta de « m*rde absolue », même s’il a par la suite reconnu avoir été « un peu agressif » dans ses propos vis-à-vis du jeu.

Ce qui ne l’a pas empêché de recommencer lors de l’annonce de God of War Laufey, qu’il a suivie en live sur sa chaîne YouTube et qu’il a encore une fois taclé avec une grande virulence. « C’était quoi ce bordel ? » s’est-il ainsi exclamé dès la conclusion de la présentation au State of Play. « Laufey ? Qu’est-ce que c’est que Laufey ? Ça a l’air nul à chier, je vais être honnête avec vous. Ça me rappelle un peu ce jeu, Forspoken ». Des propos extrêmement forts, donc, sur lesquels le créateur de la licence a ensuite renchérit sans concession.

« Ce jeu ne va pas marcher »

« Ça a l’air tellement dénué d’inspiration, si insipide. Et vous devez vous rappeler que c’était sans doute l’ouverture du jeu, parce que ça disait ‘Appuyez sur X pour démarrer une nouvelle partie’. Il est possible qu’il y ait un prologue, mais ça semblait clairement être vers le début. C’est foutu », affirme alors Jaffe sans détour. « Ce jeu ne va pas marcher comme ils l’espèrent. […] Ça donne juste l’impression que Cory ou quelqu’un voulait écrire une histoire de fantasy ». Une histoire qui, selon lui, n’a alors plus rien à voir avec l’ADN de God of War.

« On a perdu le gore et la violence du premier jeu. On a perdu le personnage. On l’avait déjà perdu après 2018, parce qu’il a tellement changé qu’il n’était plus Kratos. Maintenant on a perdu la mythologie caractéristique, et aussi… Je veux dire, ils m’ont perdu avec le cube. Et ce petit personnage Disney au début. Ça ressemble juste à de la fantasy ». Ce qui amène d’ailleurs Jaffe à penser que si le jeu ne s’appelait pas God of War Laufey, personne n’aurait probablement accordé autant d’attention à ce projet comme aujourd'hui.

« S’ils avaient enlevé God of War du titre, et que vous ne connaissiez pas l’histoire de God of War, qu’il n’y avait pas Kratos, qu’il s’agissait juste d’une histoire à propos de cette déesse qui meurt, vous ne parleriez pas de ce jeu. De mon point de vue. C’est vraiment p*tain de bizarre que personne n’ait pris quelqu’un à part pour lui dire : ‘Ce n’est pas God of War’ ». Ce qui n’empêchera visiblement pas Jaffe d’y jouer « pour le stream », parce que sa communauté sera intéressée, même s’il affirme n’avoir « aucun intérêt pour ce jeu ».

God of War Laufey n’a pas fini de déchaîner les passions

Naturellement, ses propos ont alors déclenché de nombreuses réactions de la part des internautes. Certains n’hésitent pas à se ranger de son côté, reprochant à God of War Laufey de n’avoir de lien avec la licence que le nom, tandis que d’autres s’amusent au contraire de voir Jaffe continuer à jouer les tontons réactionnaires incapable d’accepter que la licence qu’il a créée cartonne tout autant, si ce n’est même plus encore, que lorsqu’il était aux commandes. Et à ce stade, une chose est sûre : nous n’avons pas fini d’en entendre parler.

Source : David Jaffe