Prévu pour le début d’année prochaine, God of War Laufey fait une belle annonce pour les joueurs qui l’attendent, même si les collectionneurs risquent d’être un peu déçus.

Maintenant que Marvel’s Wolverine est sorti, PlayStation va tranquillement pouvoir commencer à mettre les bouchées doubles sur la prochaine grosse cartouche à venir du côté de la PS5 : God of War Laufey. En effet, après avoir été annoncé en grande pompe pour le 16 février 2027, le nouveau titre de Santa Monica Studio est maintenant prêt à débarquer au sein des différentes boutiques, où il sera disponible à la précommande dès demain. Une bonne nouvelle qui, toutefois, s’accompagne également d’une petite déception pour les plus collectionneurs.

God of War Laufey lève le voile sur ses différentes éditions

Et pour cause, si God of War Laufey aura bel et bien droit à une sortie au format physique, il ne proposera en revanche aucune édition collector contrairement à ses deux prédécesseurs, God of War (2018) et God of War Ragnarök. À la place, les joueurs PS5 devront ainsi se contenter de la version de base, contenant uniquement le jeu, et d’une édition Deluxe accompagnée de différents bonus, uniquement disponible au format numérique. Voici le récapitulatif complet de toutes les éditions à venir avec ce qu’elles contiennent :

Édition Standard

Le jeu (format physique ou numérique)

Édition Deluxe numérique

Le jeu (format numérique)

Un mini artbook numérique

La bande-son numérique officielle

Le pack « Alchimie obscure » avec : L’ensemble d’armure Alchimie obscure La lame Alchimie obscure L’arc Alchimie obscure Le catalyseur Alchimie obscure

Un pack de ressources in-game

Édition numérique Deluxe de God of War Laufey © PlayStation Blog

Quand et où précommander le prochain God of War ?

Les précommandes de God of War Laufey débuteront officiellement le mardi 29 septembre à 10h (heure française). Il sera possible de se procurer le jeu sur le PlayStation Store, mais aussi chez tous les revendeurs habituels tels que Micromania, Amazon, FNAC, Cultura, Carrefour, Auchan, etc. Notez que comme toujours, toute précommande vous donnera également accès à une série de bonus supplémentaires accessibles dès le lancement du jeu, à savoir :

L’ensemble d’armure Dernière volonté

L’apparence Feuilles d’or pour Phranque

Un pack de ressources in-game

De nouvelles informations sur le jeu arrivent

À défaut d’avoir droit à l’annonce d’une belle édition collector – qui viendra peut-être plus tard, comme ce fut le cas pour GTA 6 ? –, les joueurs ont alors eu droit à une ribambelle de nouvelles informations sur les combats du jeu, et plus précisément sur l’arsenal de Faye. Présentation de son arc-serpent, modes de visée, types de tirs, le PlayStation Blog ne manque pas de détails. Et cela ne fait que commencer pour God of War Laufey, qui reviendra « très bientôt » avec plus d’informations à se mettre sous la dent selon Santa Monica.

Source : PlayStation Blog