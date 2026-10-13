La nouvelle tendance de l’industrie serait-elle d’annoncer les éditions collectors de ses jeux en différé par rapport aux autres ? Il faut croire que oui. Car après GTA 6 et sa fameuse édition « The Goodtime State – Vice City Collection » vendue au prix exorbitant de 399.99€, c’est maintenant au tour de God of War Laufey d’annoncer une édition collector surprise au public, plusieurs semaines après avoir lancé les précommandes de ses éditions Standard et Deluxe numérique. Contrairement à Rockstar Games, toutefois, PlayStation se montre bien plus mesuré.

Une édition collector annoncée pour God of War Laufey, que contient-elle ?

En effet, loin de vouloir donner dans la même démesure que les créateurs du jeu le plus attendu de la décennie, Santa Monica s’oriente ici plutôt vers la sobriété avec un coffret collector relativement peu chargé en contenu, mais qui fera sans aucun doute très plaisir aux fans de God of War qui attendent impatiemment God of War Laufey. Pour la somme de 149.99€, celui-ci proposera alors l’ensemble des contenus suivants :

Une figurine éclairée en résine de Faye

Un jeu de 51 cartes Oracle

Un mini artbook

Et à en croire le descriptif donné sur le site officiel de PlayStation, la compagnie a mis du cœur dans la conception de cette édition collector, « réalisée avec une minutie qui force le respect ». Tant au niveau de la figurine de Faye, qui capture « l’agilité mortelle » de l’héroïne de God of War Laufey, que dans les « incroyables illustrations réalisées spécialement » pour le jeu de cartes ou « les superbes concept arts » de l’artbook, « soigneusement conçu » par les développeurs.

Où précommander l’édition collector de God of War Laufey ?

Notons que l’édition collector du jeu est d’ores et déjà disponible à la précommande sur la boutique officielle de PlayStation, avec une date de sortie annoncée pour le 16 février 2027. Soit pour la sortie du titre, donc. Précisons également qu’à l’instar de l’édition collector de GTA 6, celle-ci ne contient pas le jeu. Il vous faudra donc précommander la version Standard ou la version Deluxe numérique en parallèle si vous souhaitez pouvoir vous plonger dans les aventures de Faye dès le début d’année prochaine.

Pour finir, comme toute édition collector, sachez qu’il n’y en aura probablement pas pour tout le monde. Et bien que PlayStation n’ait pas encore précisé la hauteur des stocks disponibles pour cette édition de God of War Laufey, nul doute que ceux-ci seront très limités. Ne tardez donc pas trop à passer commande si elle vous intéresse, sous peine de prendre le risque de passer à côté. Comme d’habitude, des mesures ont été mises en place par l’éditeur pour éviter autant que possible le scalping, et il n’est donc possible d’en commander qu’une par foyer.

Les joueurs dénoncent encore une fois l'absence du jeu

Sans trop de surprise, notamment au vu de la relation conflictuelle entre PlayStation et sa communauté ces dernières semaines, on ne peut toutefois pas dire que l'heure soit à la fête chez tout le monde. Car forcément, l'absence de God of War Laufey dans cette édition collector ne manque pas de faire réagir sur X. « On s’est trop laissé faire et on a trop banalisé des pratiques de m*rde », a par exemple déclaré un joueur. « Sans le jeu bien évidemment, sinon ça ne serait pas drôle », dénonce un autre. « Au moins, c’est mieux que l’édition collector de GTA 6 », relativise un dernier.

Source : PlayStation