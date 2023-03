La guerre des consoles s'arrêtera t-elle un jour ? C'est quand même peu problable, mais l'acteur de Kratos dans God of War Ragnarok y croit et veut y mettre fin dès maintenant. La parole du comédien va t-elle peser pour que les joueurs se retiennent de se chamailler H24 ?

Kratos de God of War ordonne la fin de la guerre des consoles

Dans le monde d'aujourd'hui, la guerre des consoles a trouvé un nouveau lieu pour s'exprimer : les réseaux sociaux dont Twitter. Peu importe la crèmerie, certains dévouent leur quotidien à vomir sur une écurie « ennemie », avec parfois, quelques messages pour des jeux auxquels ils jouent occasionnellement. Un constat qui ne plait guère à Christopher Judge (Stargate), la montagne de muscles qui incarne Kratos dans God of War.

Durant la cérémonie des BAFTA Awards 2023, où il a failli battre son record improbable avec un discours de 5 min et 20 secondes environ, l'acteur du dieu chauve a appelé les joueurs à être meilleurs. Par quel biais ? En laissant tomber la guerre des consoles, qui selon lui, n'a pas vraiment de sens. Voici ce qu'il a déclaré lorsqu'il a reçu le BAFTA du meilleur acteur dans un rôle principal pour God of War Ragnarok.

Merci aux fans. Soyez plus gentils les uns envers les autres. Vous avez plus en commun que ce qui vous sépare. Peu importe la plateforme que vous aimez, les jeux que vous aimez, vous faites toujours partie de la même communauté. Vous devez faire la paix. Via VGC.

En résumé : « Be better, boys and girls ! ». Aux BAFTA Awards 2023, God of War Ragnarok a décroché cinq récompenses et écrase ses concurrents. En plus du trophée pour Christopher Judge, Laya DeLeon Hayes (Angrboda) est reparti avec la statuette pour le meilleur second rôle. Cet épisode a aussi brillé avec sa partie sonore (musique, sound design) et ses animations.

Crédits : BAFTA.

Quel avenir pour la franchise ?

En 2019, Shawn Layden, ex-président de Sony Interactive Entertainment Worlwide Studios, avait également souhaité que la guerre des consoles prenne fin. Spoiler : ça n'a pas changé grand-chose.

Nous (Shawn Layden, Reggie Fils-Aimé et Phil Spencer, ndlr) travaillons plutôt bien ensemble. Et j'espère que nous avons changé les discours et transformé les conversations traitant de « plates-formes concurrentes » ou de « laquelle des consoles a gagné les fêtes de fin d'année » ou encore de « laquelle des plates-formes a gagné l'E3 » en observations de ce que nous apportons tous à l'industrie du jeu vidéo grâce à nos points de vue différents.

Et sinon, allons-nous pouvoir revoir Christopher Judge dans le rôle de Kratos ? Oui. Après l'immense carton de God of War Ragnarok, impossible de faire autrement. D'autant que si un DLC a été rejeté, car cet épisode était sufissamment complet aux yeux des développeurs, un nouveau jeu PS5 n'a pas été écarté. Toutefois, ce dernier pourrait se faire attendre et sortir sur PS6 vu le temps nécessaire pour développer des blockbusters de ce calibre. Santa Monica Studio devrait en plus laisser Kratos se reposer puisqu'une franchise inédite est en cours de conception. Il y aurait peut-être de la fantasy, mais surtout, elle devrait marquer le retour de Cory Barlog (GOW 2 / 2018) à la réalisation.

La série God of War, qui sera disponible sur Prime Video, sera peut-être même finie avant les prochains jeux du studio.