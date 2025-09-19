Le prochain God of War est encore victime d'un leak qui nous donne de nouvelles informations. Si l'on en croit ce qui est dit, ce rêve de fans pourrait se réaliser.

Le prochain God of War est pour l’heure un mystère complet. On sait que Santa Monica travaille sur plusieurs jeux et au moins l’un d’eux devrait certainement être lié à God of War d’une manière ou d’une autre. Quelques bruits de couloir nous parlent même d’un jeu type metroidvania depuis quelque temps, sans pour autant nous apporter suffisamment de précisions. Mais en ce qui concerne le prochain jeu principal de la franchise, on ne sait vraiment pas grand-chose, mais il se pourrait qu’une des plus grandes attentes des fans finisse par se concrétiser.

Le prochain God of War refait parler de lui

Rien n’a encore été officialisé du côté de PlayStation et Santa Monica, mais les rumeurs vont et viennent au sujet du prochain gros jeu God of War. D’après Tom Henderson, insider en général très bien informé, un nouvel épisode principal est en développement. Il l’a une fois de plus confirmé il y a peu dans l’un de ses podcasts pour Insider Gaming. Une autre information de taille a également été divulguée dans le même temps, autour d’une discussion sur le prochain jeu potentiellement à venir. En plus de réaffirmer le développement d’un nouveau titre majeur, l’informateur a également divulgué que Kratos serait équipé d’une sorte d’« épée égyptienne ». Ce n'est d'ailleurs pas la premières fois que cette thématique est mentionné.

Tom Henderson dévoile des informations sur le prochain God of War

Le rêve de nombreux fans sur le point de se réaliser ?

Deux choses l’une : ça confirmerait dans un premier temps que Kratos serait bel et bien de retour dans ce nouveau God of War, chose pas forcément évidente compte tenu de la fin de Ragnarok. Mais ça voudrait aussi et surtout dire que l’une des plus grosses attentes des fans serait sur le point de prendre vie. Kratos pourrait bien affronter les dieux égyptiens dans le prochain jeu si l’on écoute ces dernières informations. La mythologie égyptienne est certainement l’une des plus riches du monde avec non seulement de nombreux dieux, mais aussi tout un tas de croyances et de légendes. Largement de quoi alimenter un ou plusieurs jeux.

Pour l’heure, tout ceci est à prendre avec des pincettes puisque rien n’a encore été officialisé. Il paraît évident que Santa Monica continue de travailler sur sa licence God of War, mais d’autres jeux seraient également prévus. Comme d’habitude, la patience est de mise.

Source : Tom Henderson