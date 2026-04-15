Depuis le début d’année, l’avenir de God of War est au cœur de nombreuses rumeurs. En effet, alors que tout le monde s’attendait à ce que Santa Monica Studio se dirige vers une nouvelle licence après God of War Ragnarök, tout porte finalement à croire que nous aurons en réalité affaire à un nouvel opus pour la franchise, qui ferait toutefois office de spin-off. Et alors même que rien de tout cela n’a encore été officialisé pour le moment, les nouvelles informations autour de ce mystérieux projet se multiplient tandis que son annonce serait plus proche que jamais.

Le prochain God of War serait victime de nouveaux leaks

Nous le savons depuis plusieurs semaines maintenant, le prochain God of War, qui serait une nouvelle fois signé Cory Barlog, devrait être le premier à s’éloigner de l’histoire de Kratos pour mettre en scène de nouveaux personnages. Ou en tout cas, dans une certaine mesure. Car à en croire les insiders, il serait alors plus précisément question du personnage de Faye, femme de Kratos et mère d’Atreus dans la saga nordique, mise en scène au sein d’une expérience plus orientée action pouvant rappeler des jeux comme Devil May Cry.

Une rupture assez nette, donc, avec les derniers opus de God of War, avec lesquels ce nouveau titre devrait néanmoins garder un certain nombre de liens. À en croire des informations partagées sur Reddit, qui auraient émergé pour la première fois en 2023, Faye serait en effet accompagnée de Tyr, mais aussi d’une épée qui parle, et qui représenterait alors Merlin. Il serait également question de la présence d’une « sorte de cube gélatineux » en guise de compagnon, bien qu’il soit assez difficile d’imaginer à quoi cela correspond vraiment.

Plus intéressant encore, ce futur God of War s’intéresserait cette fois-ci à plusieurs mythologies en même temps. Les premières fuites évoquaient alors notamment la mythologie maya, à laquelle viendraient se greffer des éléments issus des mythologies chinoises et japonaises si l’on en croit le média MP1st. Bien sûr, inutile de préciser que tout ceci reste néanmoins à prendre avec de grosses pincettes pour le moment, étant donné que Santa Monica n’a absolument rien communiqué sur ses projets en cours en dehors de God of War Trilogy Remake.

Une annonce imminente ?

Toujours selon les rumeurs, ce nouvel opus pourrait néanmoins être annoncé très prochainement, probablement à l’occasion du State of Play qui semble se préparer chez PlayStation. Mais alors que les bruits de couloir évoquaient une possible diffusion le 16 avril, tout porte aujourd’hui à croire qu’il va visiblement falloir s’attendre à une diffusion un peu plus tardive. À moins qu’il ne soit annoncé au cours de la journée, ce qui ne serait pas une première de la part de la firme. Dans tous les cas, une chose est sûre : les fans de God of War sont divisés.

« Le jeu avec Faye semble intéressant. Je ne sais que ce ne sera pas l’idée préférée de tout le monde, mais je suis impatient de voir comment c’est fait », déclare par exemple un internaute sur Reddit. « Ça a l’air vraiment cool », s'enthousiasme un autre de son côté. Même si, malheureusement, tous ne sont pas de cet avis. « Bien sûr, il y a toujours un PNJ qui ne cesse absolument jamais de parler pendant le jeu », regrette un troisième suite aux révélations sur la présence d’un compagnon. « Si c’est une entrée majeure de God of War, j’ai besoin de Kratos », conclut un dernier.

Sources : Reddit, MP1st