On tient sûrement là la news la plus insolite du mois. Un développeur indépendant a publié un clone de God of War sur Xbox Series X et Xbox One. Et le résultat est à mourir de rire.

C’était impensable et pourtant. Un studio indépendant a invité Kratos sur les consoles Xbox Series et One avec un clone de God of War complètement claqué !

Un clone ridicule de God of War sur Xbox

Il fallait l’oser ! Vous avez une Xbox et vous êtes dégoûtés de ne pas pouvoir jouer à God of War Ragnarok ? Un studio a pensé à vous … en quelque sorte. Comme l’a repéré Eurogamer, un certain War Gods Zeus of Child était disponible sur le store Xbox. Et aussi improbable que cela puisse paraître, ce jeu vous laisse incarner l’une des égéries de PlayStation : Kratos.

Pas la peine de foncer pour l’acheter, cette copie ridicule de God of War est déjà indisponible depuis l’article de nos confrères. Quel était le but du jeu ? Demander à « Kratos de taper des hordes d’ennemis infinies dans une arène, et ce jusqu’à ce que vous abandonniez ou que Kratos meurt », précise le journaliste qui s’est dévoué pour tester ce bousin tout de même vendu 4$. Si votre curiosité est piquée, voici quelques extraits de ce clone rincé et on peut dire que le gameplay est pour le moins hilarant. Tout est risible : les animations, le gameplay et les graphismes.

Et si vous vous demandez comment il a pu se retrouver sur les consoles Xbox, il semblerait que le studio Dolaka Ltd soit passé par le Xbox Creators Collection, permettant d'outrepasser le processus de certification habituel, malgré des vérifications. Il y a malgré tout des restrictions, comme le fait de ne pas utiliser de noms ou d’images identiques à celles de d’autres produits. Tout ce que ne faisait pas ce jeu donc.