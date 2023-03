Même si l'année 2023 est bien entamée, impossible d'oublier les productions mémorables parues en 2022. Douze mois au cours desquels les sorties de jeux de qualité se sont succédé, pour le plus grand plaisir des joueurs, quelque soit leur support de prédilection. Évidemment, Elden Ring, sorti en février 2022 et God of War : Ragnarök, venu clore l'année en beauté, restent encore dans nos mémoires. Les deux productions faisaient toutes les deux parties des nominés dans la catégorie du GOTY aux Game Awards 2022. Finalement, le titre développé par FromSoftware l'emporta devant son rival. Pour le célèbre magazine japonais Famitsu, Elden Ring se place aussi comme le meilleur jeu de l'année 2022. Une autre compétition vient de sacrer le Souls-like comme le GOTY de l'an passé.

Le GOTY, c'est toujours Elden Ring

Une nouvelle fois, le jeu du studio américain Santa Monica doit s'incliner devant Elden Ring. Lors de la Game Developers Conference, qui se déroule du 20 au 24 mars, le jeu en monde ouvert vient une nouvelle fois de rafler le titre de GOTY 2022. Elden Ring remporte aussi le prix du meilleur design et de la meilleure direction artistique. Petit lot de consolation pour God of War : Ragnarök. L'aventure de Kratos et de son jeune fils Atreus remporte "l'Audience Award", c'est-à-dire le jeu préféré du public.

© Sony

Les ventes de God of War : Ragnarök peuvent-elles dépasser celles d'Elden Ring ?

La GDC est un salon annuel autour du jeu vidéo. L'événement créé en avril 1998 est dédié aux professionnels de l'industrie. L'an dernier, Inscryption remportait le titre de GOTY. Il passe donc le flambeau à Elden Ring, qui enquille les récompenses depuis sa sortie. La plus belle de toute reste sûrement le chiffre de ventes du jeu. Fin février, Elden Ring comptait plus de 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. God of War : Ragnarök arrivera-t-il à faire mieux ? Le soft compte déjà 11 millions d'unités écoulées depuis sa sortie le 9 novembre 2022. Rappelons que God of War (2018) a franchi le cap des 23 millions de ventes. Malheureusement pour Ragnarök, le DLC d'Elden Ring, Shadow of the Erdtree, devrait donner un petit coup de fouet aux ventes du hit de FromSoftware. Alors que God of War : Ragnarök, lui, ne devrait pas accueillir de DLC.