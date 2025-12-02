Il a suffi d’une courte vidéo pour mettre en ébullition la communauté des joueurs. Ce weekend, Geoff Keighley a publié une image teasant ce qui sera vraisemblablement l’une des annonces majeures des Game Awards 2025, prévus pour la soirée du 11 décembre. On y voit, au milieu du désert, une imposante sculpture ornée de morts-vivants, d’ours et de plastrons d’armure, avec en son centre une créature à l’allure presque extraterrestre. Sur les forums et les réseaux sociaux, les joueurs sont immédiatement partis dans tous les sens : Half-Life 3, The Elder Scrolls 6, Saros, et bien sûr God of War Égypte. Alors que le mystère semblait résolu, retour à la case départ. Ou presque.

Pas de God of War Egypte aux Game Awards 2025

Ce lundi 1er décembre, le journaliste Jez Corden pensait avoir mis fin aux spéculations. Selon lui, il ne s’agirait pas d’un nouveau jeu, mais de la prochaine extension majeure de Diablo 4, attendue courant 2026. Une affirmation acceptée par tout le monde… jusqu’à son contrefeu. Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, dont la fiabilité n’est plus à démontrer, affirme que son confrère fait fausse route : l’image ne serait pas liée à Diablo 4 ou son extension. Alors quoi ? God of War Égypte, même si ça semble trop beau pour être vrai ? The Elder Scrolls 6, enfin, après tant d’années ? Ou Half-Life 3, qui sortirait du fantasme collectif ? Schreier, lui, ne compte pas vendre la mèche. « Je ne prévois pas de révéler ce que c’est, désolé. Mais c’est vraiment bon », a-t-il déclaré.

Les spéculations repartent donc de plus belle. Un nom peut toutefois être rayé de la liste : God of War. Cory Barlog, directeur créatif de la licence, a calmé les ardeurs de la communauté lors d’un stream dédié aux théories autour du mystérieux teaser, en affirmant qu’il ne s’agit pas du prochain épisode de Kratos. « Non, ce n’est pas God of War », a-t-il tranché, coupant court aux rumeurs en devenir. Cela ne signifie pas pour autant que la série restera silencieuse lors de la cérémonie. Une rumeur insistante évoque en effet un spin-off façon metroidvania en 2.5D, situé dans la Grèce antique, avant l’avènement du Dieu Kratos. Une annonce lors de l’événement semble bien plus probable que celle d’un nouvel épisode. Rendez-vous la semaine prochaine, lors des Game Awards 2025, pour enfin connaître le fin mot de l’histoire et découvrir s'il y aura un peu de God of War ou non.

Source : Jason Schreier, Cory Barlog