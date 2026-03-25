Les derniers jeux God of War auraient pu être bien différents. Un développeur fait des révélation qui confirment enfin ce que les fans se demandaient et ce qui pourrait suivre.

Après ses aventures en Grèce antique, Kratos a commencé une nouvelle vie en territoire nordique. En 2018, God of War entamait une phase de soft-reboot qui marquait un véritable tournant pour la licence. Cependant, les choses auraient pu se passer très différemment. En tout cas, c'est ce que rapporte un ancien développeur de Santa Monica Studio en interview.

Un autre paysage pour God of War

Depuis maintenant plus de 20 ans, la saga God of War est une des vitrines incontournables de PlayStation. Les aventures de Kratos captivent toujours autant les fans, qui l'ont vu faire tomber les dieux de l'Olympe avant d'entamer une nouvelle histoire. Mais avant de partir vers les terres du Nord, Santa Monica Studio aurait eu envie de faire un détour par une autre contrée forte d'une mythologie tout aussi grandiose.

C'est Tim Moss, ancien directeur technique chez Santa Monica, qui rapporte l'anecdote dans les pages du derniers numéro de Retro Gamer. En raison de tous les bruits de couloir et récents leaks, le développeur qui travaille à présent chez Meta s'est forcément vu poser la question : a-t-il toujours été prévu que les derniers God of War prennent cette direction ? La réponse ne laisse plus de place au doute :

Les principales mythologies que nous considérions étaient les plus évidentes : l'égyptienne et la nordique. Tim Moss, pour Retro Gamer.

Selon ses souvenirs, Santa Monica s'est tourné vers la mythologie nordique parce qu'elle était « familière sans trop l'être ». Pour autant, Moss le confesse : « je crois que le plan était de traiter la [mythologie] égyptienne pendant un moment ». L'histoire aura finalement pris un autre tournant. Mais ces révélations tendent à aller dans le sens de ce que beaucoup espèrent pour la suite de God of War. Plusieurs leaks laissent penser que Kratos pourrait bien arpenter les berges du Nil dans un futur épisode.

C'est en tout cas ce que rapportent de nombreux de bruit de couloir. On se rappelle également un appel au casting lancé par PlayStation et, plus récemment, le datamining de God of War Ragnarok qui révélait qu'Atreus aurait pu avoir un chat pour compagnon dont le nom, Mau, serait justement d'inspiration égyptienne.

Tim Moss dans le making of de GOW III. © Santa Monica Studio.