Les fans de God of War vont être ravis : les précommandes sont ouvertes pour un magnifique collector. De quoi sublimer n’importe quelle collection dédiée à la licence.

Sony célèbre les 20 ans de God of War avec une manette DualSense en édition limitée. Un objet pensé pour les fans de Kratos et pour tous ceux qui aiment les belles pièces de collection. La manette est déjà disponible en précommande et arrivera en magasin le 23 octobre 2025.

Un collector God of War en préco !

Dès le premier coup d’œil, impossible de se tromper sur le côté God of War. Le coloris blanc rappelle la peau cendrée du Fantôme de Sparte, tandis que la bande rouge évoque son tatouage légendaire. Sobre et élégante, cette manette rend hommage au héros mythique tout en restant parfaitement dans la lignée des accessoires PS5.

Bien sûr, ce n’est pas qu’un objet de collection God of War. On retrouve toutes les fonctionnalités de la DualSense : retour haptique précis, gâchettes adaptatives, haut-parleur intégré et prise casque 3,5 mm. La manette embarque aussi un micro, un capteur de mouvement 6 axes et un port USB-C pour jouer tout en rechargeant. De quoi profiter pleinement de l’immersion propre à la PS5.

Une compatibilité élargie

Autre bonne nouvelle, cette édition spéciale ne se limite pas à la console de Sony. Elle fonctionne aussi sur PC, Mac, Android et iOS grâce au Bluetooth. Et avec la fonction Create, partager ses plus beaux moments de jeu n’a jamais été aussi simple.

La DualSense God of War, Édition 20e anniversaire est proposée à 84,99 €. À l’intérieur de la boîte, on retrouve la manette, sa batterie rechargeable et un guide d’utilisation. Que vous soyez collectionneur, amateur de beaux accessoires ou simple joueur à la recherche d’une nouvelle manette, cette édition spéciale coche toutes les cases. Elle mélange hommage visuel et confort moderne, tout en marquant deux décennies d’une saga devenue culte. Pas mal non ? Elle est quand même très réussie visuellement, même si elle est finalement assez simple.





Source : PlayStation