La transition effectuée par la série God of War fut des plus inattendues, mais également des plus réussies. Les hack'n slash très bourrin - mais ne manquant pas de profondeur pour autant - ont cédé leur place à des jeux à la troisième personne bien plus axés sur la narration, malgré des combats toujours omniprésents. L'épisode de 2018 et God of War : Ragnarok ont révolutionné la franchise et se sont rapidement installé dans le haut du panier. Désormais, la licence est devenue l'un des porte-étendards de la marque PlayStation. Un générateur de system seller, dont le dernier opus a frôlé de peu la place de GOTY 2022. Seulement voilà, toutes les belles histoires ont leur lot de drames, et Kratos n'y échappera pas avec cette bien mauvaise nouvelle.

Un directeur artistique de talent s'en va

Le studio derrière les jeux God of War vient en effet de perdre l'une de ses personnalités clés, en la personne de Rafael "Raf" Grasetti. Ce vendredi 19 mai était ainsi le dernier jour de travail de l'homme chez Santa Monica Studio, mais également chez Sony, "après plus d'une décennie de participation à un incroyable voyage". Dans un court fil Twitter, il remercie ses collègues ainsi que Sony, sa "seconde maison", et déclare que "les compétences [qu'il a] acquises et les liens profonds {qu'il a] tissés avec des gens incroyables resteront avec [lui] pour toujours". C'est donc en bon termes qu'il a fait ses valises.

Un départ au goût "doux-amer", pour cet ex artiste principal sur God of War (2018) et en tant que directeur artistique sur God of War : Ragnarok. Auparavant, Raf Grasetti avait déjà travaillé en tant que superviseur artistique sur plusieurs productions PlayStation, de Killzone : Shadowfall à The Order 1886, en passant par inFAMOUS : Second Son. Avant son arrivée chez Sony en 2012, Grasetti avait déjà bien rempli son CV en tant que freelance. Il avait notamment travaillé sur des designs de personnages sur The Witcher 2, Assassin's Creed 3 et Origins, ainsi que sur des cinématiques (Risen 2, Crackdown 2). Enfin, mentionnons son travail sur Mass Effect 3 chez Bioware, entre 2011 et 2012.

En attendant qu'il révèle ce que sont ses prochains projets, sachez que Grasetti dispose d'un site officiel, dans lequel il partage des artworks réalisés par ses soins.

Raf Grasetti.

Après God of War, quel avenir pour Santa Monica Studio ?

En travaillant chez Santa Monica Studio, Raf Grasetti a participé à offrir un second souffle à la popularité de Kratos. Mais on ignore si le prochain jeu du studio sera une suite des God of War, ou bien une toute nouvelle licence. Il y a en tout cas de quoi être hypé, puisque le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, a partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux après s'être rendu dans ses locaux. S'il s'agit avant tout d'un coup marketing, on reste curieux de voir ce que Cory Barlog et ses équipes nous préparent.