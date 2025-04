Le divin chauve Kratos et la saga culte God of War ont célébré leur 20 ans d'existence en mars dernier. Pour l'occasion, les fans ont reçu en cadeau du contenu gratuit, une mise à jour pour God of War Ragnarok et ont pu visionner une vidéo qui retrace toutes ces longues années passées aux côtés du dieu de la guerre. Une étape majeure qui est loin de signer la fin de la franchise car selon les rumeurs, au moins deux nouveaux jeux seraient en développement.

Un nouveau souffle musical pour God of War ?

Kratos sera t-il réellement de retour cette année sur PS5 comme le suggère un bruit de couloir ? D'après Jeff Grubb et Tom Henderson, un nouveau God of War en Grèce est en développement. Un projet qui pourrait sortir en 2025. Si l'on en croit les propos de DanielRPK, Santa Monica aurait même relancé une idée en parallèle, à savoir développer un soft inédit en Égypte. On verra où nous mène toutes ces rumeurs, mais une page pourrait se tourner pour le(s) prochain(s) jeu(x).

Dans une interview accordée à VGC, Bear McCreary, le compositeur de God of War, GOW Ragnarok et de l'extension GOW Ragnarök: Valhalla, a confessé être arrivé au bout de quelque chose. « Il y a une cinématique de fin qui était vraiment importante pour moi dans God of War Ragnarok Valhalla. Elle clôt en quelque sorte l'arc de Kratos, alors j'ai l'impression que ma contribution, depuis l'E3 2016 jusqu'à Valhalla, est complète. J'ai un sentiment de complétude. J'ai l'impression d'avoir raconté une histoire » a-t-il déclaré. Et effectivement, l'arc nordique est désormais achevé.

Y'aura t-il un gros changement pour les prochains jeux avec le départ de Bear McCreary ? Peut-être pas. S'il est arrivé au bout d'un chapitre, il semble ouvert à un retour, et même à travailler sur la série Prime Video God of War. « S'il y a autre chose qui nécessite de la musique à l'avenir, ils ont mon numéro (rires). Tout le monde a mon numéro, je suis là. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait ». À propos de musiques, un collector de dingue pour les 20 ans est en précommande avec une version alternative pour la France, qui contient la bande-son de l'ensemble des jeux.

Source : VGC.