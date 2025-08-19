Alors que Santa Monica Studio se montre discret ces derniers temps, de nouvelles informations surprises circulent sur le prochain God of War. Mais faut-il vraiment s'y fier ?

La saga God of War devrait prochainement revenir avec de belles nouveautés. Dès lors, chaque prise de parole sur le nouvel opus est attendue, d'autant plus quand elle provient d'un des développeurs phares de la licence. Cependant, tout ce qui est dit sur internet n'est pas toujours à prendre pour argent comptant. Pour le coup, les fans font face à une vraie douche froide.

Une vraie désillusion pour God of War

Ça s'active pas mal autour de la saga God of War ces derniers temps. Outre les collectors pour les dix ans de la licence, plusieurs projets sont en cours. Une bonne partie des fans se montrera certainement curieuse de l'adaptation sous forme de série télévisée. Cela dit, en tout bons joueurs qu'ils sont, c'est assurément un autre chantier qui attire leur attention.

Alors, quand les fans sont tombés sur un post Facebook de Cory Barlog, le créateur du God of War de 2018 et producteur de son sequel, beaucoup s'enflamment tout de suite ! Dans cette publication, l'homme évoque sa fierté du travail accompli chez Santa Monica et évoque le futur jeu du studio, prétendument « une nouvelle licence » qui serait « un projet ambitieux techniquement ». Mais gare à ce que vous lisez sur la toile !

© Screenshot de GameInformer.

Il semblerait que cette publication ne soit en rien véridique. Plus que cela, le compte Facebook en question ne serait pas celui de Cory Barlog. D'abord, les propos laissent dubitatifs par rapport aux derniers retours des médias. Le journaliste Jason Schreier avait notamment rapporté que Santa Monica serait bien en train de travailler sur un nouveau God of War plutôt qu'une nouvelle licence.

Ensuite, le compte en lui-même pouvait amener à des doutes. C'est pourquoi le média GameInformer, l'un des premiers à relayer l'information telle quelle au départ, a pris le soin de contacter Sony pour de plus amples informations. Or, l'éditeur a confirmé que « ce compte n'est pas associé ni à Cory Barlog, ni à Santa Monica Studio ». C'est donc une fake news montée de toute pièce par une personne ayant usurpé l'identité du producteur. D'ailleurs, le post Facebook a depuis été supprimé, preuve s'il en faut de sa culpabilité.