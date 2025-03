La saga God of War célèbre ses vingt-ans d'existence en beauté avec un nouveau collector qui va faire de l'œil aux fans de la première heure comme les plus récents.

20 ans, ça se fête ! La saga God of War est fait donc les choses en grand pour cet anniversaire symbolique. Vous savez sûrement qu'une grande annonce vous attend ce samedi 22 mars. Mais, ce n'est pas tout. PlayStation et Santa Monica Studio multiplie les cadeaux et dévoile collector sur collector. Une de plus s'avance pour les fans. Il a un coût, mais il devrait faire de l'œil aux plus férus des aventures de Kratos parmi vous !

Un nouveau collector prestigieux pour God of War

Ces derniers jours, les annonces grandioses se sont enchaînées autour de God of War. On a vu le nouveau contenu offert pour Ragnarok tandis que l'éditeur Dark Horse Books a levé le voile sur un coffret d'artbooks luxueux retraçant l'histoire de la licence. Cette fois, c'est son une autre forme qu'on vous propose de replonger dans l'intégral des aventures de Kratos.

Santa Monica s'est ainsi associé avec Label Records pour vous fournir des vinyles collector. Revivez 20 ans de God of War en musique grâce à ce coffret collector regroupant 13 disques, allant du premier opus de 2005 à GoW Ragnarok, en passant par les spin-offs. C'est la première fois que les sagas grecque et nordique sont ainsi rassemblées pour vos oreilles ! Retrouvez les morceaux iconiques de compositeurs comme Gerard K. Marino, Mike Reagan, Winifred Phillips ou encore Tyler Bates, et les plus récents de Bear McCreary.

Le coffret anniversaire God of War se présente sous forme de deux boîtiers en carton rigide constitués de sept pochettes chacun. Deux variantes existent pour les disques : soit d'une teinte unie, soit bicolore, dans des teintes blanches, rouges et bleues selon la saga grecque ou nordique. L'intégral des morceaux a été remastérisé pour vous offrir un voyage sonore de la meilleure qualité possible.

Tout ceci explique un prix de 300 € pour la précommande du coffret anniversaire de God of War chez le distributeur allemand Black Screen Records. La livraison est fixée au mois d'octobre 2025. C'est un collector qui a un coût, il faut l'admettre. À défaut, les mélomanes moins fortunés auront toujours l'occasion de se tourner vers d'autres vinyles de la licence si leur bourse le leur permet.





© Label Records.