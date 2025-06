2025 est une année importante pour God of War, et Santa Monica Studio met le paquet pour célébrer cela comme il se doit avec un nouvel objet de collection que les fans vont adorer.

Cette année, God of War fête ses 20 ans. C’est en effet en mars 2005 que les premières aventures de Kratos ont vu le jour sur PS2, marquant définitivement l’histoire de la PlayStation de leur empreinte. Depuis, le héros de Santa Monica a parcouru beaucoup de chemin, jusqu’à arriver sur PS4 et PS5 dans une dernière aventure magistrale baptisée Ragnarök en 2022. Et en attendant de nous dévoiler ce que nous réserve l’avenir de la franchise, le studio californien entend bien célébrer cet anniversaire comme il se doit avec les fans.

Un superbe coffret vinyle pour les 20 ans de God of War

Ces dernières semaines, une flopée de contenus ont ainsi été proposés à la communauté à cet effet. Interviews des développeurs et acteurs de God of War, artbook collector, nouveaux objets in-game pour Ragnarök, les surprises ont été nombreuses. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les plus mélomanes des joueurs vont également pouvoir s’offrir un superbe coffret collector signé Laced Records, qui compile toutes les bandes originales de la franchise dans une édition limitée de 13 vinyles. Oui, rien que cela.

Disponible à la précommande chez Black Screen Records pour l’Europe, cette Collection 20ème Anniversaire comprend alors 150 morceaux remastérisés provenant de chacun des jeux, et en particulier de God of War (2005), 2, 3, 2018 et enfin Ragnarök + Valhalla. Bien que présents, les épisodes Ascension, Chains of Olympus et Ghost of Sparta ne sont quant à eux représentés qu’à travers une sélection de différents morceaux, et non l’intégralité de leur bande-son.

L’ensemble est alors proposé dans un magnifique fourreau rigide, qui rassemble chacun des vinyles dans des pochettes d’archives réalisées par Santa Monica eux-mêmes. Bien sûr, tout cela a néanmoins un prix, et il n’est pas donné : il vous en coûtera la coquette somme de 300€. Mais cela reste assurément un très bel objet de collection pour les fans de God of War, qui devraient pouvoir en profiter à partir de novembre 2025. À noter qu’il est également possible de se procurer les vinyles de la trilogie grecque à l’unité pour 48€ pièce.

