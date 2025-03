God of War est probablement l'une des licences les plus légendaires de PlayStation. Depuis son lancement en 2005, les équipes de Santa Monica Studios ont engendré une belle trilogie avant de repartir sur de nouvelles bases avec le soft-reboot de 2018. Mais, Kratos a eu droit aussi à quelques aventures annexes sur consoles portables. Une nouvelle l'attend même prochainement sur petit écran via l'adaptation commandée par Prime Video. Alors, pour célébrer ces deux décennies divines, un collector très spécial a été dévoilé.

Un magnifique collector anniversaire pour God of War

Et si on vous permettait de retracer 20 ans d'histoire ? C'est ce à quoi vous invite l'éditeur Dark Horse Books avec son nouveau collector pour la licence God of War. Une nouvelle pièce d'exception pourra ainsi s'ajouter à vos figurines et autres trésors de votre collection. Mais, cette fois-ci, ce sont des pages qui vous en mettront plein les yeux.

En effet, en partenariat avec Sony et Santa Monica, Dark Horse a concocté deux ouvrages rétrospectifs pour le 20ᵉ anniversaire de GoW. Réunis en un seul coffret, ils vous replongeront dans les deux sagas cultes de Kratos grâce au travail de l'auteur Rick Barba. Les précommandes sont ouvertes en attendant sa sortie le 8 juillet 2025. Découvrez dès maintenant les deux éditions proposées.

L'édition Standard du livre rétrospectif

© Dark Horse Books.

Pour les petites bourses, l'édition standard de God of War: 20th Anniversary Retrospective est déjà un beau choix. Les deux livres sont rassemblés dans un étui noir, sobre, orné d'une écriture dorée. En tout, ce sont 512 pages dédiée à l'histoire de Kratos qui vous attendent, mêlant travaux conceptuels, artworks et interviews de l'équipe créative. Vous pouvez la précommander présentement au prix de 96,96 €, hors frais de port.

Une édition Deluxe pour les gros fans de God of War

© Dark Horse Books.

Les plus fervents fans jetteront leur dévolu sur l'édition Deluxe du coffret anniversaire de God of War. C'est LA pièce indispensable pour tout collectionneur. Du premier opus jusqu'à Ragnarök, rien de tel pour plonger dans les coulisses de créations de cette licence divine qui a fait les belles heures des consoles PlayStation, de la PS2 à la PS5. Qui plus est, Dark Horse s'est attaché à produire un produit qualitatif et luxueux. Faites entrer cette pièce au panthéon de votre collection en passant précommande aujourd'hui pour 193,25 €, hors frais de port.

Le coffret des deux livres God of War avec une couverture exclusive , une tranche dorée et diverses décorations.

avec une , une tranche dorée et diverses décorations. Deux lithographies collector, chacune illustrant un moment-clé de chacune des deux sagas, protégées par un étui portefeuille à rabats.