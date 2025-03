La saga God of War fait de nouveau parler d’elle, mais cette fois, il s’agit d’une nouvelle qui pourrait décevoir certains joueurs. On vous explique tout.

Cela fait maintenant quelque temps que la rumeur enfle autour d'une annonce imminente d'une God of War Collection. On en parlait déjà il y a un mois, ici même sur Gameblog. Et forcément, cela commence à titiller l’esprit des joueurs et des nombreux fans qui espèrent pouvoir y jouer. Hélas, pour le moment, on a surtout droit à une petite déception.

Une petite déception à venir pour God of War ?

La saga God of War souffle bientôt ses 20 bougies. Un cap symbolique pour l’une des franchises les plus marquantes du jeu vidéo. Pour l’occasion, une exposition spéciale aura lieu chez Gallery Nucleus, avec un nouvel événement prévu le 22 mars. Mais attention : si vous espériez des surprises ou des annonces de nouveaux jeux… il faudra patienter encore un peu. Pour mémoire, la Gallery Nucleus est un espace d’exposition artistique basé en Californie, connu pour mettre en valeur l’art lié à la pop culture, aux jeux vidéo et à l’animation.

Ce second panel réunira plusieurs membres du casting des époques grecque et nordique de la série. L’idée est simple : revenir ensemble sur les moments forts de la licence. Une sorte de voyage dans le temps, du jeu sur PS2 à Ragnarök sur PS5. Sony Santa Monica a d’ailleurs voulu être très clair : aucune annonce God of War n’est prévue lors de cette rencontre. Pas de teaser. Pas de remaster dévoilé. Juste un hommage aux deux décennies d’aventures de Kratos. Évidemment, beaucoup de fans espéraient autre chose. Ces dernières semaines, les rumeurs allaient bon train. Car au delà de la collection God of War, d’autres évoquaient un projet mystérieux avec un jeune Kratos, toujours ancré dans la mythologie grecque.

Faut-il attendre autre chose plus tard ?

Plusieurs sources suggèrent qu’un PlayStation Showcase pourrait avoir lieu cet été. Si c’est le cas, ce serait une meilleure occasion pour dévoiler les prochains projets. Même si God of War n’y est pas présent, d’autres titres très attendus pourraient occuper la scène, comme Death Stranding 2: On the Beach, Marvel’s Wolverine, ou encore Ghost of Yotei. En résumé, cette célébration est avant tout un moment de nostalgie. Une façon de dire merci aux créateurs, aux acteurs, et bien sûr, aux millions de joueurs qui suivent Kratos depuis 2005.

