Le collector pour les 20 ans de God of War, indispensable à tous les fans et surtout aux collectionneurs, est enfin disponible en précommande en France.

D'après plusieurs rumeurs, un nouveau jeu God of War en Grèce avec Kratos en personnage principal, serait en développement et pourrait être l'un des jeux PS5 surprises de 2025. Si ce bruit de couloir ne semble pas sortir de nulle part, un lancement dès cette année parait un peu plus étrange dans la mesure où rien n'a été annoncé le jour du 20e anniversaire de la saga culte. Alors même que cela aurait le moment idéal. Rendez-vous avant l'été pour la révélation ? Wait & see.

L'énorme collector God of War pour les 20 ans disponible en préco

Pour les 20 ans de God of War, Santa Monica offre un nouveau contenu gratuit pour tout le monde sur PS5 et PS4. À cette occasion, une mise à jour pour GOW Ragnarök a été déployée sur consoles et PC. Une fois installée, elle vous permet de débloquer de nouveaux skins exclusifs qui rendent notamment hommage au second jeu développé par Cory Barlog, qui est le réalisateur de God of War (2018). Si vous souhaitez en savoir plus sur ce patch GOW Ragnarok, n'hésitez pas à consulter notre article dédié.

S'il n'y a pas eu d'annonce de nouveau jeu, Santa Monica et Sony Interactive Entertainment ont revanche dévoilé un collector de dingue pour les 20 ans de la licence, qui vise principalement les mélomanes. Mais aussi toutes celles et ceux qui sont en quête de n'importe quel objet la franchise. Dès maintenant, vous pouvez commander un énorme coffret vinyle « God of War 20th Anniversary Collection » qui contient 13 LP, avec les musiques de tous les épisodes, y compris les jeux PSP Ghost of Sparta ou Chains of Olympus.

Ce superbe collector est enfin dispo en précommande pour la France, mais il y a un bémol pour les plus pointilleux. Il s'agit de la version noire et non colorée des vinyles. Pour acquérir ce bel objet, même en noir, il faudra vous délester d'un peu plus de 300€. On rappelle que des les précommandes d'artbooks God of War sont également ouvertes. Foncez !









