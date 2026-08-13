Loin d’avoir sa langue dans sa poche, Christopher Judge, aka Kratos dans les jeux God of War, met en lumière un problème récurrent dans les adaptations de jeux à Hollywood.

Si les adaptations de jeux vidéo au cinéma ont toujours eu une relation des plus conflictuelles, nous assistons depuis plusieurs années maintenant à une véritable rédemption de la part d’Hollywood en la matière. De séries comme Fallout et The Last of Us à des films comme Super Mario ou Gran Turismo, le succès se veut aujourd’hui bien plus présent qu’il ne pouvait l’être à une certaine époque. Un détail continue pourtant de chagriner Christopher Judge, interprète de Kratos dans les jeux God of War depuis 2018, et il n’hésite pas à le faire savoir.

L’acteur de God of War dans les jeux s’en prend aux adaptations

En effet, à l’aube de l’arrivée d’une adaptation des jeux de Santa Monica Studio du côté de chez Prime Video, l’acteur a dénoncé la façon dont les créateurs originaux des œuvres en question sont systématiquement tenus à l’écart des adaptations qui sont produites. « Ce qui me dérange avec toutes les adaptations de jeux, c’est qu’on part d’une franchise à succès qui existe déjà, et que la première chose qu’on fait, c’est de ne pas engager la moindre personne ayant un lien avec celle-ci », a notamment déploré la tête d’affiche de God of War lors d’un panel FanExpo.

Prenant ensuite l’exemple de The Last of Us, récemment adapté par HBO, il a alors interrogé la performance des acteurs choisis, en se demandant s’ils étaient vraiment « meilleurs que les acteurs du jeu ». « J’ai assisté à une lecture scénique qu’ils ont donnée. C’était incroyable », ajoute-t-il en référence au One Night Live de 2014. Et même si cela n’empêche pas Judge de louer la performance de Pedro Pascal, le fait est qu’il ne comprend pas « pourquoi ils ne prennent pas simplement ce casting, ces scénaristes » dans le cadre d’une adaptation.

« Surtout quand on s’apprête à réaliser des épisodes qui sont des remakes plan par plan du jeu », insiste-t-il. C’est pourquoi quand Amazon a finalement approuvé et officialisé l’arrivée d’une adaptation télévisée de God of War sans prendre la peine de recruter des scénaristes ayant œuvré sur les jeux, la première chose qui est venue à l’esprit de Judge est : « Mais à quoi pensez-vous ? Ces gens sont immergés dans cet univers depuis 20 ans, mais quelqu’un d’autre devrait mieux s’y connaître ? », s’étonne-t-il.

L’acteur milite pour la reconnaissance des créateurs originaux

Et il est difficile de lui donner tort, surtout sachant que comme il le rappelle très justement, entre God of War (2018) et God of War Ragnarök, ce sont près de 40 millions de jeux qui ont été vendus par Santa Monica sur PS4, PS5 et PC. « Vous ne pouvez pas dire à ces scénaristes comment raconter des histoires », conclut alors Judge sur la question. Des propos qui n’ont pas manqué de trouver écho auprès de nombreux joueurs, en témoignent certains commentaires laissés sous la vidéo de son intervention sur Reddit.

« J’aime Judge. Il s’exprime sans détour », écrit par exemple un fan de God of War dans un message déjà liké par plus de 1 000 internautes. « Quelqu’un l’a ENFIN dit », se réjouit également un autre, tandis qu’un troisième estime qu’« Hollywood a un problème d’arrogance ». « Ils font rarement intervenir les créateurs originaux et, la plupart du temps, s’éloignent de l’intrigue qui a fait le succès des jeux, des livres, etc. ». Ce qui, dans le cas de God of War, ne devrait toutefois pas être un problème puisqu’il s’agira alors d’une adaptation plus ou moins littérale de la saga nordique.

Source : Reddit