La série God of War refait parler d'elle avec une liste potentielle d'acteurs qui pourraient incarner Kratos. Si tous les noms ne sont pas forcément évocateurs, il y a tout de même de vraies stars !

Vous n’êtes pas sans savoir que la licence God of War sera prochainement adaptée sur petit écran. C’est une fois encore Amazon qui va se charger de cette dernière. Entre Fallout et prochainement Tomb Raider ou encore Life is Strange, Prime Video est devenu extrêmement gourmand. Le dieu de la guerre va donc bientôt voyager hors des frontières vidéoludiques, mais pour le moment le projet n’en est qu’à ses débuts et une question reste encore en suspens : qui va interpréter Kratos ? On a peut-être une piste, et dans le lot il y a de beaux noms.

Des acteurs connus et appréciés pour devenir Kratos dans la série God of War

La série God of War de Prime Video n’a toujours pas son légendaire dieu de la guerre, mais des noms circulent et pas n’importe lesquels. D’après John Campea, informateur réputé dans le milieu du cinéma, un peu moins d’une dizaine d’acteurs auraient été approchés pour le rôle de Kratos. Parmi lesquels on retrouve des stars très populaires sur petit et grand écran comme Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie), Jason Momoa (Aquaman, Chief of War) ou encore Winston Duke (Us). D’autres acteurs stars du petit écran ou plus habitués aux rôles secondaires en général auraient aussi été mentionnés comme Joe Manganiello (True Blood), Travis Fimmel (Vikings) et Oliver Ritchers (Black Widow, Reacher).

Bien entendu, Christopher Judge, voix iconique de Kratos depuis le reboot de 2018, aurait lui aussi été approché. Toutefois, ce choix fait couler beaucoup d’encre sur la toile. Les fans estiment que si l’acteur l’incarne avec puissance dans le jeu, il sera physiquement impossible qu’il en impose autant à l’écran, notamment à cause de son état de santé. L’acteur a en effet subi de nombreuses opérations ces dernières années, notamment du dos et des hanches. À noter que certains noms de la liste ne sont pas vraiment des rumeurs, le vidéaste ayant mélangé des rêves de fans et ses propres choix personnels.

Liste des acteurs pressentis pour jouer Kratos dans la série God of War :

Jason Momoa (Aquaman, Chief of War)

(Aquaman, Chief of War) Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie)

(Les Gardiens de la Galaxie) Christophe Juge (Stargate SG1 et voix de Kratos dans les jeux depuis 2018)

(Stargate SG1 et voix de Kratos dans les jeux depuis 2018) Winston Duke (Us, Black Panther)

(Us, Black Panther) Joe Manganiello (True Blood, Les Frères Scott)

(True Blood, Les Frères Scott) Travis Fimmel (Vikings)

(Vikings) Oliver Ritchers (Black Widow, Reacher)

(Black Widow, Reacher) Manu Bennet (Spartacus)

(Spartacus) Triple H (catcheur)

(catcheur) Henry Cavill (non ce n'est pas une blague)

Que sait-on de la série Prime Video ?

La série God of War n’est donc pas prête de voir le jour et beaucoup de choses ont le temps de changer d’ici là. Pour l’heure, on sait seulement que c’est le showrunner Ronald D. Moore (Star Trek : La nouvelle génération, Battlestar Galactica) qui s’occupera de l’adaptation. Si l’auteur affirme lui-même qu’il n’a encore jamais fait ce genre d’exercice, il se dit plutôt confiant et passionné. De notre côté, au vu du CV du monsieur, on est plutôt optimistes. On ne sait pas encore quel pan de la licence cette série adaptera sur petit écran. Au départ, elle devait visiblement se pencher directement sur l’arc nordique, entamé en 2018 avec le reboot, mais certains bruits de couloir affirment que finalement, ce serait la trilogie God of War originelle qui serait priorisée. Trois jeux (sans compter les spin-off) durant lesquels Kratos venge la mort de sa famille ainsi que sa chute du panthéon en tuant un à un les dieux de l’Olympe avec une brutalité assez incroyable. Tout reste donc encore à confirmer.

Source : John Campea youtube