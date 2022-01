Boy, voilà que Kratos remet ça. Tout juste disponible sur PC, God of War version 2018 validerait presque à lui seul la stratégie de Sony. Le beat'em all sans transition vient en effet de signer le meilleur lancement d'un jeu Playstation Studios sur PC, avec un pic de 73 529 joueurs simultanés enregistré durant son premier week-end sur la base de données SteamDB. Alors certes, la concurrence n'est pour l'heure pas si nombreuse, puisque seuls Days Gone et Horizon Zero Dawn servent de comparateur, mais la performance reste à saluer.

Winter is coming

Cette petite victoire est importante à plus d'un titre, puisqu'en l'absence de consoles disponibles en rayon, un éditeur affirmait il y a peu que les "historiques" de Sony se détourneraient progressivement de la PS5 pour lui préférer ce bon vieux PC. Le constructeur semble avoir déjà affûté sa stratégie en la matière, puisqu'il rachetait en juillet dernier le studio néerlandais Nixxes, spécialisé dans les portages de jeux sur PC.

Alors, forcément, le cas God of War interroge, et nos confrères de Game Informer ont profité d'un tête-à-tête avec le réalisateur Cory Barlog pour évoquer la probabilité de voir un jour débarquer le très attendu God of War Ragnarök sur Steam ou l'Epic Games Store :

Je n'ai aucune idée. En ce moment, nous prenons les choses une à une, en observant les résultats. Est-ce que les gens apprécient l'expérience ? Le portage a-t-il été bien exécuté ? Y a-t-il quelque chose que nous ayons mal fait ? Mais au final, c'est surtout la décision de Sony.

Le dieu de naguère

Mais justement, nombreux sont les joueurs à se demander comment Sony a finalement jeté son dévolu sur God of War ? Le sieur Barlog a nous offre sa version des faits, non sans laisser entendre que d'autres studios firts-party seraient tout aussi prêts à voir leurs jeux trouver un autre public :

Je pense que c'était le résultat d'un effort collectif porté par tous les studios maison. Nous avons fini par atteindre ce point de bascule : à force de le suggérer encore et encore, le portage a fini par se faire. C'est un long processus, et en tant que studio, nous nous interrogeons déjà sur la poursuite de cette stratégie.

En attendant de découvrir ce qui se passe derrière ces éléments de langage, rappelons que le très conclusif God of War Ragnarök est attendu pour 2022 sur PS4 et PS5.