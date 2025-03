God of War veut faire les choses bien pour son anniversaire et enchaîne les contenus gratuits ainsi que les petits cadeaux pour gâter les fans de la communauté. Voyez plutôt.

Comme on pouvait vous le mentionner il y a peu sur Gameblog, God of War fête ses 20 ans et propose notamment du contenu gratuit. Mais ce n’est pas tout : pour continuer sur sa lancée, on apprend aujourd’hui l’existence d’un petit cadeau offert à tout le monde, histoire de boucler la boucle.

Un cadeau pour tout le monde pour fêter les 20 ans de God of War

Voilà un petit cadeau qui fera plaisir aux fans de Kratos. Pour célébrer les 20 ans de la saga God of War, Santa Monica Studio offre un nouvel avatar gratuit à tous les joueurs sur le PlayStation Store. Un clin d’œil symbolique à une licence culte, qui continue d’évoluer depuis deux décennies.

Derrière ce simple avatar, c’est tout l’héritage de la saga qui est mis à l’honneur. D’un côté, l’époque gréco-romaine, avec un Kratos déchaîné affrontant dieux et titans. De l’autre, la période nordique, plus récente, où le personnage a gagné en maturité et en profondeur. Ce petit visuel anniversaire résume bien ce parcours. Il marque un lien entre deux univers, deux ambiances, deux visions du héros. Une façon discrète mais efficace de rappeler combien la série a su se réinventer au fil du temps.

Ce n'est pas tout, pour célébrer aussi les 20 ans de la saga God of War, un somptueux collector vient d’être dévoilé. Édité par Dark Horse Books en partenariat avec Sony et Santa Monica Studio, ce coffret réunit deux livres rétrospectifs retraçant l’histoire de Kratos, de la Grèce antique jusqu’aux terres nordiques. Disponible en édition standard ou en version Deluxe ultra-collector, il mêle artworks, interviews et lithographies exclusives. Les précommandes sont déjà ouvertes, en attendant une sortie prévue le 8 juillet 2025.

Comment récupérer le cadeau ?

Bonne nouvelle : c’est rapide, simple et gratuit pour récupérer le code God of War. Il suffit d’un code, à entrer directement sur votre compte PlayStation. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur le PlayStation Store Cliquez sur votre profil, puis sélectionnez "Utiliser un code" Saisissez le code correspondant à votre région :

Europe : HMCJ-N3JM-4TT2

HMCJ-N3JM-4TT2 Amérique : F27X-L946-8PTH

F27X-L946-8PTH Japon : 6F3K-RR8X-2KEM

6F3K-RR8X-2KEM Corée : HRLN-L4AG-88GD

HRLN-L4AG-88GD Asie (autres pays) : 8RC3-DEFT-NJPC

Une fois le code validé, votre avatar sera automatiquement ajouté à votre compte PlayStation Network. Et vous pouvez profiter de ce petit cadeau God of War.

Source : Santa Monica Studios