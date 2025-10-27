Tandis que God of War célébrait son vingtième anniversaire en mars dernier, beaucoup de joueurs espéraient que Sony et Santa Monica Studio ne fêtent l’événement avec l’annonce d’un nouveau jeu. Malheureusement, en dépit de multiples rumeurs faisant par exemple état de l’existence d’un metroidvania en 2.5D, c’est finalement sans aucune nouvelle de la saga que se sont clôturées les festivités. Enfin, presque. Puisqu’avant cela, nous avons tout de même appris l’annulation d’un jeu God of War live-service, qui refait aujourd’hui surface avec des détails inédits.

Le jeu God of War de Bluepoint Games refait surface

En effet, en janvier dernier, Jason Schreier publiait un long rapport nous apprenant qu’une nouvelle vague d’annulation de jeux services avait été opérée chez PlayStation, entraînant ainsi l’arrêt de divers projets chez Bend Studio et Bluepoint Games. Dans le cas de ce dernier, il était alors question d’un jeu God of War non annoncé, sur lequel les détails étaient jusqu’à présent particulièrement rares. Mais c’était sans compter sur nos confrères de chez MP1st, qui ont eu accès à une vingtaine de screenshots extrêmement intéressants.

Grâce à ces derniers, qui seraient issus d’une phase relativement préliminaire du développement, nous apprenons ainsi qu’il était question d’un nouveau jeu se déroulant en Grèce, à l’instar des six premiers opus de la saga. Et même s’il reste, à ce stade, difficile d’en savoir plus sur le gameplay envisagé par Bluepoint Games, il semblerait que certains personnages emblématiques des premiers God of War étaient supposés y jouer un certain rôle, à l’instar par exemple du dieu Hadès, que les joueurs ont notamment pu croiser dans God of War 3.

De fait, bien qu’on ne sache pas vraiment si le projet était supposé être canon avec les premiers jeux, tout porte pour l’instant à croire qu’il était question d’une aventure se déroulant avant la conclusion de la saga grecque développée par Santa Monica. Autre élément intéressant, certains screenshots semblent révéler la présence d’un système de « malédiction », qui devait visiblement avoir un impact sur les environnements du jeu. En aurait-il été de même pour le gameplay ? C’est fort possible, même s’il est impossible d’en savoir la certitude.

© MP1st

Un projet plus que mystérieux

Car aussi intéressant soit ce premier aperçu du God of War développé par Bluepoint Games, il ne nous donne malheureusement aucun indice sur le gameplay ou encore l’histoire envisagés par le studio. Dans l’immédiat, il faudra donc se contenter de ces premiers visuels environnementaux, en espérant que nous aurons un jour l’occasion d’en apprendre davantage sur ce projet abandonné. En attendant, le studio est désormais à l’œuvre sur son futur jeu, pour lequel il recrute activement. S’agira-t-il d’un remaster de God of War ? D’un remake de Bloodborne ? D’autre chose ? Les paris sont ouverts.

Source : MP1st