Vous êtes fans de God of War et les coulisses de la saga vous intéressent ? Dans ce cas, ce nouvel ouvrage signé Third Editions devrait assurément vous plaire.

Le 12 février dernier, God of War faisait un retour inattendu sous la forme d’un metroidvania avec Sons of Sparta, un nouveau préquel signé Mega Cat Studios. Pour les joueurs, cela ne devrait toutefois constituer qu’une belle mise en bouche, en tout cas si l’on en croit les dernières rumeurs. Car outre un remake de la trilogie grecque, officialisé par Santa Monica Studio, un nouveau spin-off serait également en développement, avec une annonce relativement imminente. Mais avant cela, une autre surprise attend les fans français.

Third Editions annonce un livre dédié à God of War

En effet, l’information est tombée il y a tout juste quelques jours : après Pix'n Love en 2018 et Omaké Books en 2025, ce sera désormais au tour de Third Editions de revenir sur le passé de God of War dans un nouvel ouvrage à paraître le 9 juillet 2026. Écrit par Nicolas Deneschau, à qui l’on doit également les livres dédiés à The Last of Us, Uncharted ou encore Alone in the Dark chez le même éditeur, celui-ci reviendra alors plus précisément sur la saga grecque de God of War, qu’il analysera en profondeur sur un total de 304 pages.

« Coulisses de développement, réflexions autour de la violence et des mythes, analyses de l’évolution de la saga : vous découvrirez le parcours déicide de Kratos sous un jour nouveau » nous promet Third Editions. « En tant que joueur, devant la promesse liminaire d’un titre qui s’appelle God of War, ‘dieu de la guerre’, que recherche-t-on ? Est-on animé par cette soif de puissance larvée au plus profond de soi ? Est-ce cette proposition ultime de devenir le plus impitoyable Spartiate ? » interroge notamment la description du livre.

« Ou le but ne serait-il pas plutôt de se rappeler qu’en tant que simple mortel, on est peut-être meilleur que n’importe quelle divinité de ce panthéon ? ». Pour le découvrir, il faudra toutefois attendre le mois de juillet, en sachant que « L’Odyssée God of War – L’Ère grecque : fureur et blockbuster » est désormais disponible à la précommande sur le site de Third Editions, mais également chez tous les revendeurs participants. Avec un prix allant de 29.90€ pour l’édition Standard, à 50.00€ pour l’édition Prestige, qui s'accompagne de quelques cadeaux supplémentaires.

Source : Third Editions