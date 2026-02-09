La série God of War refait officiellement parler d'elle et vient de nous annoncer qui interprétera ce rôle majeur. Une tête bien connue du petit et grand écran.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une série God of War est actuellement en production pour Prime Video et, peu à peu, son casting continue de se dévoiler. Après Kratos, ou encore Ymir, on sait enfin qui interprète cet autre personnage central de la future série, et vous le connaissez très bien.

Une nouvelle tête connue pour la série God of War de Prime Video

Pour le moment, la série God of War n’a pas de date de diffusion sur la plateforme Prime Video, mais elle est bel et bien en route. On ne sait que très peu de choses à son sujet pour le moment, si ce n’est qu’elle sera principalement inspirée par le reboot de 2018. Notre dieu de la guerre sera donc à la retraite dans le Grand Nord, mais se trouvera rapidement confronté aux dieux locaux que sont Odin, Thor ou encore Baldur, pour ne citer qu’eux.

Kratos sera donc accompagné de son fiston Atreus dans la série, et on sait enfin qui incarnera le jeune homme : il s’agit du très jeune acteur Callum Vinson. Il a beau être haut comme trois pommes, ce jeune acteur n’en est pas à son premier essai puisqu’il a déjà été vu dans la série Netflix The Night Agent, la série Chucky ou encore La Rivière des Disparus aux côtés d’Amanda Seyfried.

Callum Vinson aux côtés d'Amanda Seyfried et Nicholas Pinnock

Callum Vinson accompagnera donc Ryan Hurst dans l’adaptation de God of War. Amazon nous a annoncé qui prêterait ses traits au légendaire Kratos il y a de ça des mois déjà. L’acteur est notamment connu pour son rôle d’Harry dans Sons of Anarchy. C’est aussi lui qui incarnait Thor dans les récents God of War en V.O. Autant vous dire qu’il connaît plutôt bien le dossier.

Source : amazon prime video