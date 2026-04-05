En février dernier, Kratos faisait un retour surprise avec God of War Sons of Sparta, un préquel en 2D aux aventures du héros de Santa Monica Studio. Pour la première fois depuis Ascension, cela représentait ainsi pour les fans de la franchise une sorte de retour aux sources, c’est-à-dire la Grèce, au travers d’un metroidvania dont le succès aura toutefois été mitigé. Heureusement, un remake de la trilogie originale est également en approche, ce qui représente une belle occasion pour ses créateurs de revenir sur certaines anecdotes.

L’explication derrière l’apparence de Kratos dans God of War

En effet, au détour d’une interview donnée dans le dernier numéro de Retro Gamer, Stig Asmussen, directeur de God of War 3 aujourd'hui passé chez Respawn Entertainment, est revenu sur les origines de l’apparence de Kratos, et plus précisément sur la couleur de sa peau. Car tous ceux qui connaissent la licence le savent, la blancheur du dieu grec est loin d’être anodine, dans le sens où elle est due aux cendres de sa femme et de sa fille qui lui ont été apposées sur le corps en guise de malédiction après leur mort.

Pourtant, comme le rappelle Asmussen dans le magazine, il n’était à l’origine pas du tout prévu que la peau de Kratos soit ainsi. L’idée est en réalité venue lorsque David Jaffe, directeur du premier God of War, est tombé sous le charme de l’un des croquis non terminés de Charlie Wen, qui travaillait alors encore sur le chara-design du personnage. « Jaffe est tombé sur une illustration sur laquelle Wen, artiste en chef, n’avait pas encore travaillé la texture de la peau, si bien que Kratos était encore tout blanc », se souvient Asmussen. « Et il a trouvé ça vraiment cool ».

C’est pourquoi « très tôt » dans le développement du premier God of War, il a été décidé de faire de Kratos un protagoniste à la peau blanchâtre. Quant à l’explication narrative qui a en a découlé, elle a été trouvée ultérieurement grâce à l’équipe de scénaristes, qui se sont dit qu’il serait sans doute plus intéressant de justifier cette apparence atypique directement via l’histoire du jeu. C’est ainsi ce qui a donné naissance à l’un des plus gros twists de God of War, renforçant au passage la place de Kratos en tant que anti-héros digne des plus grandes tragédies grecques.

Source : Retro Gamer (via GamesRadar+)