Alors que Santa Monica Studio a fait vibrer les fans de God of War lors du dernier State of Play, l’une des grandes annonces attendues du studio se fait attendre. Mais ces nouveaux leaks nous laissent entendre que l’on n’est pas aux bouts de nos surprises avec le studio californien.

C’était LA grande surprise de ce State of Play de février 2026. À l’heure où rumeurs et leaks ont largement éteint l’effet de surprise de nombreuses annonces majeures, Santa Monica Studio et PlayStation sont parvenus à préserver le secret jusqu’à la dernière seconde. Un petit exploit dans une industrie où tout, ou presque, finit par fuiter. Avant d’emmener la série vers de nouveaux horizons, la trilogie grecque de God of War profitera donc d’un remake dans les années à venir.

Une annonce coup de poing pour les fans historiques de la licence, ceux qui ont découvert un Kratos encore consumé par la rage, alors que le studio semble vouloir remettre les origines du dieu au centre du panthéon. Comme si cela ne suffisait pas, cette révélation s’est accompagnée de la sortie immédiate d’un nouveau jeu plus modeste typé metroidvania pensé comme une préquelle : God of War Sons of Sparta. Et si vous pensiez que le studio californien avait déjà abattu toutes ses cartes, vous n’êtes visiblement pas au bout de vos surprises.

Le prochain jeu du studio de God of War révélé cette année ?

C’est en tout cas ce qu’affirment les bien informés shinobi602 et NateTheHate. Les deux insiders au pedigree solide lorsqu’il s’agit de PlayStation, ont expliqué sur les forums de ResetEra, dans la foulée du State of Play, que Santa Monica Studio aurait encore une annonce d’importance à dégainer d’ici la fin de l’année. Les habitués de l’actualité du studio, et plus largement du constructeur, n’auront en effet pas manqué de noter que le nouveau projet de Cory Barlog (God of War), qui serait une toute nouvelle licence, reste pour l’heure aux abonnés absents. D’après shinobi602, l’annonce serait toutefois imminente.

Interrogé sur la possibilité que ce nouveau jeu de l'une des têtes pensantes de God of War sorte en 2028, il a répondu ! « Pas loin (s’il n’y a pas de délai, évidemment). Vu le trimestre visé, je m’attends à ce que ça soit annoncé cette année », avance-t-il sur les forums. Parmi les possibilités les plus crédibles, selon lui, le traditionnel State of Play de mai ou le Summer Game Fest 2026. Il n’est en revanche pas en mesure de le confirmer avec certitude. « Si ça ne se fait pas à ce moment-là, cela voudrait dire qu’ils ont soit repoussé le jeu, soit opté pour une annonce plus proche de la sortie », tempère-t-il. « Sauf si un report majeur arrive, le jeu sera sorti en 2027 », a également précisé l’insider NateTheHate sur ses réseaux sociaux.

A ce stade, les contours de ce nouveau projet demeurent particulièrement flous. Une certitude toutefois, Cory Barlog en a pris les rênes après la sortie de God of War, en 2018, avant de laisser la direction de Ragnarok tout en conservant un rôle de directeur créatif sur ce dernier. Ce nouveau jeu aurait donc mûrit en coulisses depuis plusieurs années déjà et, selon des rumeurs persistantes, le studio s’orienterait vers un univers de science-fiction, comme Naughty Dog avec Intergalactic The Heretic Prophet. Rendez-vous, peut-être, d’ici l’été 2026 pour en avoir le cœur net. D’ici là, la prudence reste de mise. On rappelle que comme pour chaque rumeurs, aussi sérieuses soient-elles, le conditionnel reste de rigueur jusqu’à une communication officielle.

Source : Shinobi, NateTheHate