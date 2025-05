C'est une licence culte qui rappellera des souvenirs aux enfants des années 1960 et 80. Les jouets GI Joe cartonnaient à l'époque, au point d'avoir droit à de nombreuses adaptations. Toutefois, malgré quelques tentatives de les ramener sur le devant de la scène au début des années 2000, l'effervescence n'a clairement pas été la même. Peut-être que cette fois, ce sera la bonne ? Un nouveau jeu est en préparation et les premières images officielles viennent d'être dévoilées.

GI Joe Snake Eyes se montre avec classe

Après plusieurs rendez-vous manqués au début du millénaire, la licence GI Joe n'a pas dit son dernier mot. Elle fait un retour progressif depuis 2020. Nous avons alors eu droit à un jeu vidéo, Opération Blackout, le premier depuis Le Réveil du Cobra en 2009. Puis, 2021, c'est un nouveau film centré sur le personnage de Snake Eyes qui a débarqué les salles obscures. C'est justement ce même personnage qui sera au cœur de la nouvelle aventure imaginée par le studio Atomic Arcade.

Ce dernier vient de dévoiler les premières images du futur jeu intitulé GI Joe Snake Eyes. Il s'agit de deux gros plans du character model tenant une arme différente sur chacun d'eux. Sans surprise, arme à feu et katana feront partie de l'attirail du fameux ninja d'élite de la franchise. Cet aperçu in-engine laisse déjà paraître un rendu détaillé, dans les canons de notre époque.



© Atomic Arcade.

Atomic Arcade n'a pas donné plus de détail sur ce projet. GI Joe Snake Eyes reste donc encore très flou dans sa forme. Tout au plus sait-on qu'il est présenté comme un jeu AAA, certainement axé sur l'action. Le fait qu'il s'agisse du tout premier jeu du studio peut laisser planer quelques inquiétudes. Cependant, ce dernier appartient à Hasbro et Wizards of the Coast, ce qui explique les moyens alloués au projet.

Qui plus est, Atomic Arcade compte parmi ses rangs plusieurs vétérans parmi lesquels Ames Kirschen. Ce directeur créatif a notamment fait ses armes chez Marvel et DC Comics. D'ailleurs, il avait évoqué précédemment en interview que Sekiro et Ghost of Tsushima faisaient partie des références pour les combats à l'épée de GI Joe Snake Eyes. Mais du côté de l'action militarisée, il faudrait plutôt regarder vers Ghost Recon et Metal Gear Solid. Voilà qui s'annonce donc prometteur !