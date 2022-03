Vous aviez l'habitude du choix entre "qualité" et "performances" sur votre PlayStation ? Avec Ghostwire : Tokyo, le choix va sacrément s'étoffer puisqu'on va désormais profiter de six réglages !

Selon nos confrères de VGC qui ont déjà récupéré leur clef de test pour GhostWire : Tokyo, le jeu de Tango Gameworks va bénéficier de nombreuses options graphiques. On ne va pas vous mentir, la plupart de ces dernières ne seront accessibles qu'aux joueurs équipés d'un écran relativement moderne et haut de gamme.

Diverses options graphiques pour GhostWire

On va ainsi pouvoir choisir entre :

Mode Qualité : Du rendu haute-fidélité avec le ray tracing activé, et un framerate limité à 30 FPS

Mode Performance : Une option pour une fluidité maximale avec un jeu à 60 FPS

High Framerate Quality : un mode qui reprend les réglages du mode qualité mais sans limiter le framerate, ce qui conduit à un jeu qui tourne entre 30 et 50 fps.

High Framerate Performance : le mode performance, mais sans limiter le framerate, pour ceux qui ont des écrans 120Hz ou plus.

High Framerate Quality (VSync)/High Framerate Performance (VSync) : on reprend les deux modes précédents, en y ajoutant de la synchronisation verticale afin de supprimer les problèmes de tearing (déchirement de l'image). Cela se destine à ceux qui ne disposent pas d'écran doté de la technologie VRR (qui adapte le rafraîchissement de l'écran avec le framerate de la console).

La grosse sortie de mars

Rappelons que Ghostwire : Tokyo sortira le 25 mars sur PC et PS5, sachant qu'il est possible de s'immerger dans l'univers du jeu via Ghostwire : Tokyo Prelude. Il s'agit d'un visual novel qui fait office de prequel et qui est dispo sur PC, PS4 et PS5 depuis le 8 mars.

Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil à la preview du jeu qui a été réalisée par l'ami Thomas Pillon, sachant que vous pouvez retrouver ses impressions juste ici.