Sony vient de dévoiler la sortie d’un mini-jeu Ghostbusters : Afterlife conçu dans Dreams pour promouvoir la sortie du film. Pour présenter ce min-jeu, le constructeur japonais a diffusé une vidéo qui lui est consacrée. Dans cette dernière, les comédiens du film ainsi que son réalisateur l’essaient à tour de rôle.

Ce mini-jeu, audacieusement intitulé Ghostbusters : Afterlife in Dreams, est disponible jusqu’au 28 février prochain. Sa création est le fruit de 18 semaines de collaboration entre Media Molecule, Sony Pictures et des membres de la communauté Dreams. Pour ne pas les nommer, ces membres sont Guillaume "SlurmMacKenzie" Chevrier et Alfred "byvsen" Nilsson.

Dans Ghostbusters : Afterlife in Dreams, il est question de scoring. Le joueur a 60 secondes pour réaliser le meilleur score possible en attrapant des fantômes inspirés par le nouveau film. Le rayon du pack de protons étant destructeur, il est possible d’endommager le décor. Les dégâts effectués viennent cependant en diminution du score final. Il est donc essentiel d’être le plus propre possible.

Pas d'annonce mais une rumeur d'un nouveau jeu Ghostbusters

Histoire de rendre la tâche plus compliquée, les malicieux Mini-Puft viennent semer le chaos et provoquer des dégâts en cours de round. En plus du reste, le joueur doit donc les empêcher de semer la pagaille. Et s’il parvient à en éliminer suffisamment, une certaine créature bien connue des fans de Ghostbusters pointe le bout de sa truffe…

À l’heure actuelle, aucun jeu Ghostbusters : Afterlife à proprement parler ne semble dans les plans de Sony Pictures. Une sérieuse rumeur affirme cependant qu’un nouveau jeu S.O.S Fantômes est en développement chez Illfonic.

Lors de la sortie du Ghostbusters de 2016, Activision avait sorti en parallèle un jeu vaguement inspiré par le film. Malheureusement pour les fans de la licence, ce titre avait un intérêt extrêmement limité. Un pack spécial pour LEGO Dimensions avait également été commercialisé. Et en parallèle à ça, Sony Pictures avait diffusé sur le PSN deux expériences PlayStation VR payantes. Ces dernières sont toujours disponibles.

Pour rappel, Ghostbusters : Afterlife, intitulé S.O.S Fantômes : L’Héritage en France, sortira dans les cinémas de l’hexagone le 1er décembre prochain. De son côté, Dreams est toujours disponible sur PS4 (et donc sur PS5).

Que pensez-vous de cette opération ? Utiliser Dreams est-il un moyen malin de faire la promotion de Ghostbusters Afterlife selon vous ? Auriez-vous aimé que S.O.S Fantômes : L’Héritage ait droit à son propre jeu à part entière ? Comptez-vous aller voir le film ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.