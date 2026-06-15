L'hémorragie au sein d'Ubisoft ne semble pas connaître de signe d'amélioration. Malgré une importante injection d'argent de la part de Tencent et une profonde restructuration, la santé financière du géant français serait toujours fragile, au point qu'on a fraîchement assisté au licenciement de 380 personnes supplémentaires et à la fermeture de deux studios. En plus de cela, plusieurs projets majeurs en développement comme Far Cry 7 et le prochain Ghost Recon seraient en proie à une gestation des plus douloureuses.

Rapport de situation alarmant pour Ghost Recon

Depuis l'échec cuisant de Ghost Recon Breakpoint et l'annulation de Frontline, la licence tactique d'Ubisoft se porte très mal. Malgré tout, un nouvel épisode portant le nom de code OVR était encore dans les cartons, mais se trouverait, comme bien d'autres projets au sein des studios du géant français, dans l'enfer du développement. Peu après l'annonce d'une nouvelle vague de licenciements et de fermetures de studios, on a justement eu de nouveaux échos plutôt inquiétants à son sujet.

Nos confrères chez Insider Gaming auraient en effet reçu un moment indiquant que Ghost Recon OVR aurait toutes les peines du monde à progresser, au point d'avoir échoué à atteindre les objectifs internes dans sa forme Alpha. Cette situation aurait forcé plusieurs grandes pontes d'Ubisoft à prendre une part plus importante dans sa direction. À en croire des personnes travaillant dessus et souhaitant rester anonymes, le titre serait bloqué dans un proverbial enfer du développement en raison « d'une situation déplorable du fait d'échéances irréalistes et d'une mauvaise gestion ».

Ghost Recon OVR serait dans un si mauvais état que plusieurs rumeurs en interne circuleraient pour évoquer la possibilité d'un reboot complet du projet, voire de son annulation pure et simple. Cela serait selon les sources d'Insider Gaming une suite logique à des « licenciements silencieux » au sein du studio travaillant dessus, malgré l'assurance d'Ubisoft que « le succès d'OVR et son développement aux fondations solides sont une priorité ». Une fois encore, deux salles, deux ambiances radicalement différentes au sein du géant français...

© Ubisoft

Source : Insider Gaming