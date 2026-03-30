Ubisoft vit un enfer depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années. L'entreprise est dans un tourbillon chaotique entre polémiques, licenciements et annulations de projets, qui font craindre pour son avenir. Il y a peu, Ubisoft prenait la décision radicale de se diviser pour, espérons-le, mieux régner et sauver ses grandes licences comme Assassin's Creed, Ghost Recon, Far Cry ou encore Rainbow Six. Mais ce qui en ressort pour le moment, c'est une restructuration brutale qui fait encore de nombreuses victimes et certains jeux à venir sont déjà en train de le payer, comme le revival de Ghost Recon.

La licence Ghost Recon est au plus bas et pourrait ne jamais se relever

Ces nouvelles, ce sont Tom Henderson qui les rapporte via Insider Gaming. Revenant sur la fermeture de Red Storm Entertainment il y a quelques jours, Henderson affirme que les licenciements en masse ont un impact sur un jeu crucial pour Ubisoft. Il s'avère en effet qu'une partie des employés poussée vers la porte de sortie travaillent visiblement sur le prochain Ghost Recon, nom de code OVR. Un jeu qui est censé revenir aux sources après l'échec de Ghost Recon Breakpoint et la catastrophe de son jeu entièrement multijoueur qui a mis la licence au plus bas, proche de la disparition. Ici, il serait donc question de FPS tactique avec une campagne solo et une composante multijoueur. Mais si ce Ghost Recon OVR est très attendu et prétendument "crucial" pour l'entreprise, le projet serait malmené en interne.

D'après Henderson, le jeu aurait perdu une partie de ses développeurs, ceux travaillant pour Red Storm Entertainment, qui devait certainement faire office de studio de soutien. L'informateur affirme que les équipes se questionnent désormais sur de nouvelles coupes dans le personnel, des réductions de budget, un retard ou même une annulation de leur Ghost Recon. L'ambiance est visiblement anxiogène alors qu'Ubisoft n'a pas encore fini de muter. La fermeture de Red Storm Entertainment entre dans le fameux grand plan de restructuration et d'économie que l'éditeur a entrepris il y a plusieurs mois, et ce n'est pas encore terminé. Concernant ce fameux Ghost Recon, le jeu n'a pas encore été officialisé, mais d'après les sources de Henderson, Ubisoft mise très gros dessus. Le jeu serait visiblement l'une des prochaines grosses sorties à venir avec le prochain remake d'Assassin's Creed Black Flag.

Source : Insider Gaming