Le catalogue d'Ubisoft peut s'enorgueillir d'être riche de propositions. Ainsi, après le retour des Assassins en début d'année et dans l'attente de celui d'un certain prince de Perse, une autre saga phare de l'éditeur pourrait revenir sur le devant de la scène. Nous pensons ici à celui qu'on nomme pour le moment « Ghost Recon Over », de son nom de code, qui avance bien en coulisses pour une fenêtre de sortie qui va en se confirmant.

Ghost Recon Over passera bientôt un cap chez Ubisoft

Avec l'annulation de Frontline en 2022, les fans se languissent de retrouver l'une des licences Tom Clancy's les plus connues. De fait, Ghost Recon Breakpoint est sorti en 2019, si bien que cela fait depuis 6 ans sans nouvel opus, soit un record pour la saga ! Mais en coulisses, le prochain volet, « Ovr », serait en bonne voie.

C'est de nouveau le média Insider Gaming, qui avait déjà eu vent de certains éléments narratifs à propos de Ghost Recon Over l'an dernier, qui nous donne des nouvelles cette semaine. D'après plusieurs sources en interne, le prochain volet de la saga serait le point de passer un cap dans son développement. Il devrait enfin entrer en phase d'alpha interne à l'automne prochain.

Les équipes sont donc sur le pont pour tenir le rythme ! Les choses avanceraient ainsi bien pour ce Ghost Recon Over, pas d'annulation en vue cette fois. Il faut dire que le titre se voudrait assez ambitieux, pour remonter la pente après un Breakpoint qui n'a pas séduit tout le monde. Nos confrères d'Insider Gaming auraient d'ailleurs reçu des images du nouvel opus qui le rapprocherait dans la forme à quelque chose comme un Call of Duty Modern Warfare ou au shooter tactique Ready or Not.

Enfin, les estimations n'auraient pas bougé quant à la révélation de Ghost Recon Over. Le jeu devrait pouvoir se montrer dans les douze prochains mois. Plus exactement, des sources anonymes du studio auraient confié qu'il ferait partie des titres présentés à l'occasion d'un grand Ubisoft Forward en 2026. L'événement n'ayant pas eu lieu cette année au Summer Game Fest, l'éditeur préparerait donc de grosses cartouches pour la future édition, avec une potentielle sortie du jeu l'an prochain dans la foulée.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. © Ubisoft Entertainment / Ubisoft Paris.