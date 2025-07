C’est un fait : on ne peut pas vraiment dire que la franchise Ghost Recon ait été au top de sa forme ces dernières années. Entre les résultats extrêmement décevants enregistrés par Ghost Recon Breakpoint en 2019 et l’annulation du battle royale Frontline en 2022, la série d’Ubisoft se trouve au point mort depuis un long moment maintenant. Mais comme révélé par l’éditeur très récemment, cela ne l’empêchera pas de revenir dans un avenir plus ou moins proche. Et pour l’occasion, un changement majeur serait au programme.

Changement de moteur en vue pour Ghost Recon ?

En effet, à en croire les informations partagées par Tom Henderson dans le dernier épisode du podcast d’Insider Gaming, le prochain opus de Ghost Recon aurait abandonné le moteur maison de la compagnie au profit de l’Unreal Engine 5. Contrairement à Breakpoint, qui avait été conçu à l’aide de l’AnvilNext 2.0, il rejoindrait ainsi la longue liste de jeux aujourd’hui développés à partir du moteur d’Epic Games. Ce qui serait, en quelques sortes, un retour aux sources pour la licence, qui fut pendant un temps développée sous Unreal Engine.

Bien sûr, précisons quand même qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, cela n’a rien d’officiel pour le moment. À vrai dire, à l’exception du fait qu’un nouveau Ghost Recon est bel et bien en préparation, Ubisoft n’a encore rien annoncé à ce sujet. Henderson explique toutefois que cette information a été sous-entendue par de multiples développeurs sur leur profil LinkedIn, avant d’assurer qu’il allait lui-même chercher à obtenir plus de détails de son côté. De fait, il reste pour le moment plus avisé de garder un certain recul à propos de cette information.

Pour autant, sachant que la réputation du journaliste d’Insider Gaming n’est plus à faire, il y a de très grandes chances que tout ceci soit vrai. Après tout, rappelons qu’il a été l’un des premiers à évoquer le retour de Ghost Recon avec une nouvelle entrée majeure dès 2022. Et c’est d’ailleurs à lui que l’on doit les plus récentes informations, qui voudraient par exemple que la franchise revienne à un format FPS après avoir lorgné du côté du TPS sur les derniers opus, ou encore que son retour soit prévu pour le courant de l’année 2026. À voir, donc.

Source : Insider Gaming