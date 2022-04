Après l'échec commercial et critique de Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft tourne la page et n'alimentera plus son jeu de nouveaux contenus. Les serveurs seront néanmoins maintenus.

Il fallait bien que ça se arrive un jour : Ubisoft met fin aux mises à jour de contenus pour Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Un opus qui est très loin d'avoir brillé puisque l'éditeur a lui-même reconnu un échec critique et commercial.

Vous pouvez passer à autre chose

Malgré le bide, le jeu aura tenu plus de deux ans, mais après plus de 11 mises à jour et quelques initiatives, c'est terminé !

Les quatre derniers mois ont marqué la sortie de notre dernier contenu : le tout nouveau mode Opération Motherland, plein de nouveaux objets dont des tenues emblématiques pour le 20ème anniversaire et les items Quartz pour Ghost Recon Breakpoint. Nous allons maintenir nos serveurs pour Wildlands et Breakpoint, et nous espérons sincèrement que vous allez continuer à apprécier le jeu et prendre du plaisir dessus en solo ou en co-op avec vos amis.

Ghost Recon Breakpoint : l'épisode de la discorde

Comme dit plus haut, les ventes et les retours ont été nettement en deçà des attentes d'Ubisoft, qui a toutefois assumé avoir manqué sa cible. Lors d'un bilan, Yves Guillemot avait identifié des facteurs négatifs tels qu'une une sortie trop proche de Wildlands, des nouveautés bancales, peu d'éléments de différenciation et un souci de finition. Mais ça, c'était à court terme, car le titre a également entaché sa réputation à cause d'un appât du gain trop prononcé.

Il y a d'abord eu le retour en arrière sur les microtransactions, ainsi que la tentative loupée des NFT dans le soft avec Ubisoft Quartz. Deux fonctionnalités qui auront seulement contribué à faire sombrer davantage Ghost Recon Breakpoint.

Si vous souhaitez quand même vous faire une idée, cet opus est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La franchise écrira la suite de son histoire avec Frontline, un battle royale free-to-play.