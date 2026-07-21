Après des leaks plus qu'explicites concernant Ghost Recon, Ubisoft prend enfin la parole. Les équipes viennent d'annoncer qu'elles auraient du nouveau à partager avec leur communauté le 6 août prochain. Que les fans se tiennent prêts, car cette date anniversaire pourrait même dépasser ce à quoi ils s'attendent. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour une licence qui s'apprête à fêter ses 25 ans.

Ghost Recon donne rendez-vous en août 2026

Il était temps qu'Ubisoft réagisse. Il y a quelques jours seulement, un énorme leak révélait une nouvelle édition de Ghost Recon Wildlands avec de meilleures performances et du contenu supplémentaire. La toile s'est alors emballée face à cette mise à jour current gen qui promet d'offrir le meilleur pour le jeu de 2017. Maintenant, on sait probablement quand l'annonce tombera.

Hier, les équipes d'Ubisoft ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour donner rendez-vous à leurs fans. « Après que certains d'entre vous ont vu certaines mises à jour », elles annoncent qu'elles auront « plus à dire le 6 août, quand nous célébrerons les 25 ans de Ghost Recon ». Dans deux semaines, nous auront sûrement la confirmation pour Wildlands, voire un peu plus.

À quelles annonces s'attendre pour la saga Tom Clancy's ?

Face à cette prise de parole, les fans s'enthousiasment à l'idée de pouvoir découvrir Wildlands en 60 FPS. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils espèrent. Dans les commentaire du post sur X.com, on peut en lire certains se demandant si les nouvelles « mission mèneront au nouveau Ghost Recon »1. Car des rumeurs courent depuis longtemps sur le prochain volet de la saga, tandis que d'autres espèrent un « remake de Future Soldier »2 ou une suite à cet épisode. Mais le plus probable des annonces reste ceci :

L'édition définitive de Ghost Recon Wildlands

La mise à jour de Wildlands avec la mise à jour 4K 60 FPS et de nouvelles missions

L'officialisation de “OVR”, le nouveau jeu de la saga