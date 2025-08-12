Tandis que nous approchons doucement mais sûrement de la sortie de Ghost of Yotei, prévue pour le 2 octobre prochain en exclusivité sur PS5, Sucker Punch n’hésite pas à mettre les bouchées doubles sur la communication. Outre le State of Play du mois dernier, nous avons ainsi eu droit à une multitude d’informations de la part du studio sur le gameplay du jeu, évoqué lors de diverses interviews auprès de certains médias autour du monde. Et après les mots viennent les images, avec l’apparition d’une nouvelle vidéo de gameplay sur la toile.

Un nouvel extrait de gameplay pour Ghost of Yotei

Au programme de celle-ci : l’illustration de l’une des principales nouveautés de ce Ghost of Yotei qui, comme nous le savons, apportera quelques changements à son système de combat. En effet, exit les postures de Ghost of Tsushima, et place désormais à un système reposant sur une variété d’armes destinées à apporter davantage de diversité au gameplay du jeu. Parmi elles se trouvera alors notamment le kusarigama, arme traditionnelle du Japon prenant la forme d’une faucille attachée au bout d’une chaîne, que l’on découvre ici en action.

Très pratique pour attirer ses adversaires vers soi avant de les achever avec classe, cette nouvelle arme offre également aux combats de Ghost of Yotei une plus grande portée. Car tel un Kratos avec ses Lames du Chaos, Atsu dispose en effet de la capacité de faire tourner le kusarigama tout autour d’elle. Et la comparaison avec le héros de God of War s’avère d’autant plus pertinente que comme le montre la vidéo, il sera d’ailleurs possible de l’enflammer pour causer des dégâts plus dévastateurs encore à ses ennemis.

Bien sûr, outre le kusarigama, ce nouvel extrait permet aussi aux créateurs de Ghost of Yotei de mettre en avant la diversité du gameplay, qui permettra de passer en un clin d’œil d’une arme à l’autre dans le feu de l’action. Katana, arc, les possibilités seront nombreuses, et Atsu pourra, comme Jin Sakai, utiliser le terrain à son avantage. Elle pourra par exemple utiliser son grappin pour bondir sur ses ennemis depuis une hauteur, ou encore se mouvoir derrière eux tel un fantôme pour les achever en toute discrétion.

Étrange publication

Notons que la vidéo, publiée il y a maintenant trois jours, n’est toutefois disponible publiquement que sur la chaîne YouTube de PlayStation Canada à l’heure où sont écrites ces lignes. Brièvement apparue sur la chaîne principale de l’éditeur, elle a ensuite été retirée, avant de faire sa réapparition en « Non répertoriée » peu de temps après. Aurait-elle été publiée plus tôt que prévu ? On l’ignore. Cela dit, on imagine qu’il s’agit-là de la première vidéo d’une série à venir pour Ghost of Yotei, et on se réjouit d’avance de découvrir les prochaines.