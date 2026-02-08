Difficile d'être passé à côté de Ghost of Yotei, non seulement parce que le jeu faisait suite à l'une des meilleures exclusivités PlayStation de ces dernières années, mais aussi à cause de polémiques. Une minorité s'est en effet attaquée à Erika Ishii, la voix de l'héroïne, notamment à cause de ses engagements politiques et de son identité de genre. Le jeu a rapidement été étiqueté comme étant " woke " et même comme étant " propagandiste " par certains. Beaucoup se sont alors mis à appeler au boycott comme souvent, sans oublier le harcèlement et tout ce qui va avec. Une vague de haine plus tard, le jeu fait taire tout le monde et balaye du bras tout ça en explosant les ventes, au-delà des espérances.

Ghost of Yotei est un carton malgré les polémiques

PlayStation s'est en effet félicitée du succès ô combien mérité de Ghost of Yotei, jeu que notre camarade Geralt de Reeves a lui aussi adoré au point de lui mettre la jolie note de 9/10. Plus globalement, c'est toute la presse qui a été emballée par la proposition, au point que le jeu décroche un beau 86 % sur Metacritic. Mais les joueurs ne sont pas en reste puisqu'ils lui ont donné une note moyenne de 8,1 pour plusieurs milliers d'avis. Et ce succès critique s'est fait rapidement ressentir sur les ventes, puisque le jeu s'est écoulé à plus de 3,3 millions d'exemplaires en quelques semaines après sa sortie. Ghost of Yotei aurait donc fait plus que Ghost of Tsushima (2,5 millions) sur la même période.

Capture de Metacritic faite par nos soins le 6/02/2026

Aujourd'hui, à l'heure de dresser le bilan, PlayStation se dit plus que satisfait des résultats. Le jeu aurait même contribué de manière significative aux excellents résultats financiers de la fin d'année, sans que l'on ne sache les chiffres exacts. En revanche, on sait que Ghost of Yotei a campé le classement des jeux les plus vendus sur PlayStation durant plusieurs semaines et a même réussi à se loger dans le top 10 des jeux les plus vendus toutes plateformes confondues. Un succès qui assoit la réputation de la licence et la maîtrise de Sucker Punch en la matière.

