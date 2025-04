On ne s'attendait pas à reparler de Ghost of Yotei dès aujourd'hui, mais c'est pourtant le cas puisque PlayStation a décidé d'annoncer la date de sortie à la surprise générale sans même attendre à un événement d'envergure, à l'image d'un State of Play ou d'un PS Showcase. Pour l'occasion, on a le droit à un trailer totalement inédit intitulé « La liste de l’Onryō » qui en dit plus sur l'histoire du jeu et notamment sur le passé de la nouvelle héroïne Atsu.

« Il y a seize ans, au cœur d’Ezo (actuelle région d’Hokkaido), Atsu a tout perdu à cause d’un gang de hors-la-loi connu sous le nom des Six de Yōtei. Ils ont tué sa famille et l’ont laissée pour morte, embrochée sur un ginkgo en feu devant sa maison. Mais Atsu a survécu. Elle a appris à se battre, à tuer et à chasser, et après toutes ces années, elle revient chez elle avec une liste de six noms : le Serpent, l’Oni, le Kitsune, l’Araignée, le Dragon et le seigneur Saito ». L'histoire d'Atsu de Ghost of Yotei est donc désormais posée. Dans cette aventure, on prendra donc le contrôle de ce personnage inédit de l'univers Ghost of Tsushima, afin de venger sa famille avec le katana avec lequel elle avait été blessée dans sa jeunesse.

Malgré ce contexte de vengeance, Atsu se fera des alliés « improbables » en chemin qui lui permettront de donner un autre sens à sa vie que le simple souhait de vengeance absolu. Après des cinématiques très léchées, on a plusieurs extraits de gameplay qui dévoilent encore des panoramas à couper le souffle, et qui donnent un aperçu des nouveautés dont les armes à disposition pour accomplir la quête d'Atsu. L'information la plus importante de ce trailer est la révélation d'une énorme surprise qu'on n'avait pas vu venir maintenant, la date de sortie de Ghost of Yotei qui n'aura pas lieu pendant l'été mais le 2 octobre 2025.

Une plus grande liberté dans Ghost of Tsushima 2

Si ce trailer de Ghost of Yotei va un peu trop vite pour vous, Sucker Punch a apporté un peu plus de détails sur le PlayStation Blog. On pourra encore explorer un monde ouvert à l'instar de Ghost of Tsushima, mais cette fois-ci, le studio promet davantage de liberté et de variété. Par exemple, le choix des ennemis à traquer revient aux joueuses et aux joueurs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déroulé défini pour abattre les cibles. De même, il est précisé qu'Atsu peut chasser d'autres cibles dangereuses, collecter des primes ou se rendre auprès d'un sensei pour apprendre des compétences.

« Ezo est une région sauvage, aussi dangereuse que splendide. Au fil de votre cheminement dans le monde ouvert, vous ferez face à des dangers inattendus et trouverez des havres de paix bienvenus (avec certaines activités déjà présentes dans Tsushima), et vous pourrez monter votre feu de camp où vous le souhaitez pour vous reposer sous les étoiles. Nous voulons vous offrir la liberté d’explorer Ezo comme vous l’entendez et nous avons hâte de vous en dire encore plus » peut-on lire.

Plusieurs éditions pour Ghost of Yotei, dont un collector

Comme son aîné, Ghost of Yotei aura également trois éditions avec une Standard, une Deluxe numérique et une édition Collector qui va remémorer des souvenirs aux possesseurs de celui du précédent jeu. L'édition collector de Ghost of Yotei comprend en effet un masque de fantôme, à la même échelle que celui de Jin, ainsi que les éléments suivants :

Masque de fantôme en résine avec présentoir (17,2 x 12,7 x 15 cm)

Une réplique de la ceinture d’Atsu (180 cm) avec les noms des membres des Six de Yōtei

Une réplique du tsuba sur le katana d'Atsu (7,6 x 7,6 cm) avec présentoir

Sachet de pièces et instructions pour jouer au jeu d'adresse zeni-hajiki qui est aussi dans le jeu

Ginkgo en papercraft pliable avec un loup à sa base

4 cartes illustrées (12,7 x 17,7 cm) représentant la ceinture, le loup, le masque de Fantôme d’Atsu et le key art Bonus de l'édition Deluxe numérique Armure de serpent Teinture d'armure Charme Cheval et selle Cartes du voyageur (accès anticipé) kit de sabre Le contenu de précommande : masque in-game et ensemble d'avatar Atsu + les Six de Yotei



Les précommandes du collector de Ghost of Yotei débuteront le 2 mai 2025 sur la boutique PlayStation à 10h00 (heure française). En revanche, il n'y a pas encore de prix alors que les versions Standard et Deluxe numérique sont affichées respectivement à 79,99€ et 89,99€.





Source : PlayStation Blog FR.