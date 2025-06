Probablement l'une des exclus PS5 les plus attendues de l'année, Ghost of Yotei profite du State of Play estival avant le Summer Game Fest 2025 pour faire une annonce surprise.

Après l'annonce surprise de sa date de sortie en avril dernier, Ghost of Yotei profite du State of Play estival en amont du Summer Game Fest 2025 pour s'illustrer encore avec un court teaser. L'occasion notamment de mieux nous faire saliver avant son lancement en exclusivité sur PS5, avec en prime une annonce surprise pour la suite particulièrement attendue de Ghost of Tsushima.

Ghost of Yotei nous redonne un ultime rendez-vous avant sa sortie

Pour l'essentiel, on sait déjà beaucoup de choses qui nous attendent dans Ghost of Yotei. Ce nouvel opus se place en tout cas en 1603, 300 après les événements de Ghost of Tsushima aux commandes de Jin Sakai. Nous y incarnons cette fois Atsu, une jeune femme vivant dans le nord du Japon, aux abords du mont Yotei auquel le jeu doit son nom. Celle-ci parcourt le région à la recherche d'un seigneur voisin et de ses sbires, qui ont massacré sa famille et détruit son foyer.

Comme dans le précédent opus, nous allons donc accompagner Atsu dans sa quête de vengeance, pour mériter l'appellation de Ghost of Yotei. À ce propos, le gameplay action/infiltration de Tsushima fait bien son retour ici, mais s'étoffe encore de nombreuses nouveautés. À commencer par un arsenal plus conséquent, comportant notamment des katanas doubles, l'odachi ou encore le kusarigama. Dans ce nouveau teaser, nous voyons toutefois Atsu à un âge avancé, ainsi que son loup de compagnie, qui occupe définitivement une place importante dans ce nouvel opus.

Ce State of Play était finalement surtout l'occasion pour nous annoncer que Ghost of Yotei aura droit à une annonce pour un direct spécialement dédié, qui nous permettra d'enfin voir plus en profondeur son gameplay de manière extensive. Rendez-vous pour cela courant juillet, avant sa sortie fixée le 2 octobre 2025, exclusivement sur PS5.

Source : PlayStation sur YouTube