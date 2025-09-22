La semaine prochaine sortira Ghost of Yotei, que les fans de Ghost of Tsushima attendent assurément avec une impatience non dissimulée. Malheureusement, à quelques jours de sa sortie, le nouveau titre de Sucker Punch se retrouve une nouvelle fois embourbé dans une vive polémique. En cause cette fois-ci : le récent licenciement de l’une des employées du studio, Drew Harrison, mise sur la touche par Sony après avoir tenu des propos controversés sur la mort de l’activiste politique américain Charlie Kirk. Un licenciement aujourd’hui officiellement confirmé par le studio.

Les créateurs de Ghost of Yotei s’expriment sur la polémique

« Les faits sont exacts. Drew n’est plus employée ici » a en effet révélé Brian Fleming, co-fondateur de Sucker Punch, dans une interview pour le média Game File. Il ajoute ensuite : « Je pense que notre studio est unanime : célébrer ou minimiser le meurtre d’une personne est pour nous inacceptable, et nous condamnons cela sans ambiguïté. C’est ainsi que fonctionne notre studio, et c’est notre position ». Une décision radicale et assumée de la part des créateurs de Ghost of Yotei, donc, et ce malgré les avis divisés de la communauté sur internet.

Pour autant, Sucker Punch ne souhaite naturellement pas qu’un tel sujet prenne le pas sur la promotion du jeu. « J’ai dit que j’étais curieux de savoir comment ils évaluaient les dix années passées par une personne dans un studio par rapport à une publication sur les réseaux sociaux, mais un représentant de Sony qui était présent lors de l’interview (ce qui est normal) a déclaré qu’il ne ferait pas d’autres commentaires » précise ensuite Stephen Totilo, le journaliste en charge de l’interview, dans la suite de l’article.

© SIE / Sucker Punch Productions.

Il faut croire que le sujet est clos pour Sucker Punch, qui souhaite désormais se focaliser sur l'imminente sortie de Ghost of Yotei. Car rappelons-le, le successeur de Ghost of Tsushima débarquera dès le 2 octobre prochain en exclusivité sur PS5, et mettra en scène Atsu, une nouvelle protagoniste, dans une aventure se déroulant plus de trois cents ans après celles de Jin Sakai. Et malgré la situation, Harrison ne manque d’ailleurs pas de soutenir ses anciens employeurs, qu’elle décrit comme « l’un des derniers rayons de soleil dans l’industrie du jeu vidéo ». Sans rancune, donc.

Source : Game File